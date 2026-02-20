НА ЖИВО
          Спорт

          Ботев Враца препъна Черно море

          "Моряците" не успяха да пречупят съперника на "Тича"

          20 февруари 2026 | 21:38
          Черно море се издъни у дома и завърши 0:0 с Ботев Враца в първи мач от 22 кръг на efbet Лига. „Моряците“ стигнаха до гол в 24-ата минута чрез Селсо Сидни, но ВАР не го зачете заради настъпване на Асен Чандъров срещу Радослав Цонев в началото на атаката.

          Домакините започнаха по-активно и искаха дузпа в 10-ата минута, когато Живко Атанасов игра с глава и претендира, че топката е ударила ръката на Сейни Санянг, но повторенията показаха, че няма основания за наказателен удар.

          Последваха безуспешни опити на Мартин Смоленски от гостите Асен Чандъров от домакините да стигнат до гол, като само първият от тях отправи точен удар, но право в ръцете на Пламен Илиев. Сейни Санянг и Смоленски направиха нови пропуски за гостите, за да се стигне до 24-ата минута, в която Давид Телеш пусна към Селсо Сидни, който си нагласи топката и вкара гола. След преглеждането на ситуацията от ВАР обаче се оказа, че в хода на атаката Чандъров е извършил нарушение срещу Радослав Цонев и съдията Валентин Железов не зачете гола.

          В добавеното време на първата част Хосе Гайегос направи страхотен пробив, стреля, но Пламен Илиев спаси с вещина.

          След почивката играта се накъса и нямаше кой знае колко положения. В 64-ата минута Васил Панайотов отправи далечен удар, но по никакъв начин той не затрудни Марин Орлинов. Шест минути след това Мартин Смоленски шутира от далечна дистанция, топката тупна пред Пламен Илиев и затрудни бившия национал, който в крайна сметка спаси вратата си.

          До края на мача не се случи нищо интересно пред двете врати и съперниците прибавиха само по точка в актива си. Така „моряците“ останаха пети с 36 точки и на една зад четвъртия ЦСКА, а Ботев Враца е на осмата позиция с 27.

