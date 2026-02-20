Брендо – първи тест за новия правосъден министър Андрей Янкулов

Соченият за крал на кокаина Евелин Банев-Брендо може да се окаже първи сериозен тест за ефективността на новия правосъден министър Андрей Янкулов. Днес в 13 часа в СГС ще се гледа искането на шефа на софийския затвор Брендо да бъде предсрочно освободен.

Заради скандала, който избухна в медиите, предходният министър Георги Георгиев назначи вътрешна проверка и махна временно директора на затвора, докато тя приключи. Въпреки това искането не бе оттеглено.

Евроком направи писмено запитване тази сутрин до пресцентъра на правосъдното ведомство, дали Янкулов има намерение да се разграничи от решението на затворническата администрация Евелин Банев да бъде освободен доста по-рано от предвиденото. На практика до старта на съдебното заседание, процедурата може да бъде стопирана. Очакваме станивището на министъра.