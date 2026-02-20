НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияИнциденти

          Бягство от полицията във Варна: 500 евро глоба за моторист без каска

          20 февруари 2026 | 15:46 340
          Снимка: БГНЕС Архив
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          31-годишен варненец беше глобен с 500 евро, след като призна вина, че е противозаконно пречил на полицейска проверка и не се е подчинил на разпореждане да спре управлявания от него мотоциклет.

          - Реклама -
            
            

          Случаят е от 26 септември 2024 г., когато двама униформени служители от отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Варна патрулирали с мотоциклети по бул. „Владислав Варненчик“. Те забелязали водача да кара без каска и с неправилно поставена регистрационна табела.

          Полицаите подали звуков сигнал и с жест му разпоредили да спре. Вместо това мотористът подал рязко газ и продължил движението си. На следващото кръстовище с бул. „Република“ той преминал на червен сигнал на светофара, след което навлязъл в пресечка между блокове, изоставил мотоциклета и побягнал.

          Деянието е квалифицирано по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс.

          Подсъдимият е неосъждан, а делото е приключило със споразумение, одобрено от съда. Освен глобата от 500 евро, той ще заплати и разноските по делото в полза на държавата.

          Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Росен Цветков пред „Евроком“: Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която се извинява за хора, които реално не познава
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          Пламена Ганева -
          Президентът Илияна Йотова освободи Стоил Цицелков като вицепремиер след скандал около биографията му. Решението идва часове след подадената оставка.
          Крими

          Жена изтегли над 70 000 евро от чужда карта в Берковица

          Десислава Димитрова -
          Задържаха 57-годишна жена, източила 70 600 евро от чужда банкова карта в Берковица, съобщиха от полицията.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions