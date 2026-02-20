Бягство от полицията във Варна: 500 евро глоба за моторист без каска

31-годишен варненец беше глобен с 500 евро, след като призна вина, че е противозаконно пречил на полицейска проверка и не се е подчинил на разпореждане да спре управлявания от него мотоциклет.

Случаят е от 26 септември 2024 г., когато двама униформени служители от отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Варна патрулирали с мотоциклети по бул. „Владислав Варненчик“. Те забелязали водача да кара без каска и с неправилно поставена регистрационна табела.

Полицаите подали звуков сигнал и с жест му разпоредили да спре. Вместо това мотористът подал рязко газ и продължил движението си. На следващото кръстовище с бул. „Република“ той преминал на червен сигнал на светофара, след което навлязъл в пресечка между блокове, изоставил мотоциклета и побягнал.

Деянието е квалифицирано по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Подсъдимият е неосъждан, а делото е приключило със споразумение, одобрено от съда. Освен глобата от 500 евро, той ще заплати и разноските по делото в полза на държавата.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно.