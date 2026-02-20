Чех шокира Яник Синер и го изхвърли от турнира в Доха

Яник Синер допусна неочаквана загуба в 1/4-финалите на силния тенис турнир в Доха, Катар. Световният номер 2 отстъпи на талантливия чех Якуб Меншик с 6-7 (3), 6-2, 3-6 в мач, продължил над два часа и десет минути.

Синер, който все още няма титла през 2026, загуби първата част в тайбрек, след като не успя да оползотвори четири точки за пробив в третия гейм. Във втората той беше повече от категоричен срещу 20-годишния си съперник, но вместо да се възползва от набраната инерция, загуби решителния сет с 3-6.

Така Меншик постигна една от най-големите победи в крехката си кариера, след като миналата година срази Новак Джокович за титлата на Мастърса в Маями. На полуфиналите в катарската столица той ще се изправи срещу французина Артур Фис.

В другия спор от последните четири световният номер 1 Карлос Алкарас ще играе с шампиона от миналата година Андрей Рубльов.

На турнира в Делрей Бийч пък ни чакат два изцяло американски сблъсъка на четвъртфиналите – Тейлър Фриц срещу Томи Пол и Лърнър Тиен с Франсис Тиафо.