НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:46 ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоСвятИкономика

          Червено начало на Уолстрийт: Индексите тръгнаха надолу заради слаб растеж и инфлация

          20 февруари 2026 | 17:26 230
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Водещите индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия със спад, след като нови данни отчетоха по-силно от очакваното забавяне на икономическия растеж в САЩ през четвъртото тримесечие, съчетано с ускоряване на инфлацията през декември, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
            
            

          Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи със 169,22 пункта (0,34%) до 49 225,94 пункта.

          По-широкият S&P 500 отстъпи с 23,64 пункта (0,34%) до 6838,25 пункта.

          Технологичният Nasdaq Composite регистрира по-осезаем спад – с 128,79 пункта (0,57%) до 22 553,94 пункта, отбелязва БТА.

          Пазарите реагираха негативно на комбинацията от по-бавен икономически растеж и нарастващ ценови натиск, което засилва притесненията на инвеститорите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Сам Алтман: Свръхинтелигентността може да се появи до 2028 г.

          Пламена Ганева -
          Сам Алтман предупреждава: свръхинтелигентен ИИ може да се появи до 2028 г. и да промени глобалния баланс на силите. OpenAI призовава за международен контрол и по-широк достъп до технологията.
          Политика

          Върховният съд на САЩ спря част от митническата политика на Доналд Тръмп

          Пламена Ганева -
          Върховният съд на САЩ ограничи правомощията на президента Доналд Тръмп да налага глобални мита чрез извънредни икономически закони. Решението беше прието с 6:3 гласа.
          Инциденти

          Трус от 5,8 разтърси Афганистан

          Пламена Ганева -
          Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси източен Афганистан. Трусът е усетен в Кабул и Нангархар.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions