Червено начало на Уолстрийт: Индексите тръгнаха надолу заради слаб растеж и инфлация

Водещите индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия със спад, след като нови данни отчетоха по-силно от очакваното забавяне на икономическия растеж в САЩ през четвъртото тримесечие, съчетано с ускоряване на инфлацията през декември, предаде Ройтерс.

- Реклама -

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи със 169,22 пункта (0,34%) до 49 225,94 пункта.

По-широкият S&P 500 отстъпи с 23,64 пункта (0,34%) до 6838,25 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite регистрира по-осезаем спад – с 128,79 пункта (0,57%) до 22 553,94 пункта, отбелязва БТА.

Пазарите реагираха негативно на комбинацията от по-бавен икономически растеж и нарастващ ценови натиск, което засилва притесненията на инвеститорите.