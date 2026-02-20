Четвърта степен лавинна опасност в планините, ПСС с предупреждение към туристите

Българската лавинна асоциация обяви четвърта от общо пет степени на лавинна опасност за планинските райони в страната. От Планинската спасителна служба (ПСС) отправиха апел към туристите за повишено внимание.

- Реклама -

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS Милен Братанов от ПСС подчерта, че става дума за сериозно предупреждение.

„Туристите не бива да навлизат в склонове с наклон над 15-20 градуса, да се избягват лавиноопасни терени, да се следва зимната маркировка и да се внимава за склонове, на които има навявания.“

Четвъртата степен на лавинна опасност важи за всички планински райони и навсякъде, където има снежна покривка, а не само във високите части.

Към момента няма регистрирани инциденти, свързани с лавини, уточни Братанов.

Той отправи и конкретни препоръки към хората, които планират преходи в планината – да бъдат добре екипирани, да носят фенер, храна и вода, мобилният телефон да е зареден и да разполагат с допълнителна батерия. От ПСС напомнят и за подходящото зимно облекло, съобразено с ниските температури и променливите условия в планината.