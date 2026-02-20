НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ЦИК разпредели мандатите по райони за вота на 19 април

          20 февруари 2026 | 20:25 720
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Централната избирателна комисия (ЦИК) определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони за предстоящите избори за народни представители. Решението се основава на данните за населението от Националния статистически институт (НСИ) и методиката за определяне на резултатите.

          - Реклама -
            
            

          Най-много депутати ще излъчи 23-и МИР София – 19, следван от Варна с 16 мандата. Бургас и 25-и МИР София получават по 14 места, а 24-и МИР в столицата ще има 13 представители. Пловдив-град, Пловдив-област, Стара Загора и Благоевград разполагат с по 11 мандата.

          Районите с минимален брой места (4) са Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Разград, Силистра, Смолян, Търговище, Ямбол, както и район „Чужбина“. Останалите избирателни райони варират между 5 и 8 мандата.

          Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок.

          Комисията вече прие хронограмата за изборите на 19 април 2026 г. Предизборната кампания ще започне на 20 март, като до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за нейното провеждане.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Трайков поиска от КЕВР отчет за проверките на сметките за ток

          Владимир Висоцки -
          До момента в регулатора са постъпили около 2200 жалби, като сигналите продължават. Трайков настоя за ясен и прозрачен процес в кратки срокове.
          Политика

          ЕК потвърди пред NOVA: Стоил Цицелков е отстранен от изборни мисии за 5 г.

          Владимир Висоцки -
          От Брюксел поясниха, че причината е неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички наблюдатели.
          Политика

          Кирил Веселински: Американски самолети са на летище София, готвят се удари срещу Иран

          Десислава Димитрова -
          Депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински определи предстоящото затваряне на летище София през нощта на 23 и 24 февруари като „ужасяваща новина“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions