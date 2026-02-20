Централната избирателна комисия (ЦИК) определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони за предстоящите избори за народни представители. Решението се основава на данните за населението от Националния статистически институт (НСИ) и методиката за определяне на резултатите.

Най-много депутати ще излъчи 23-и МИР София – 19, следван от Варна с 16 мандата. Бургас и 25-и МИР София получават по 14 места, а 24-и МИР в столицата ще има 13 представители. Пловдив-град, Пловдив-област, Стара Загора и Благоевград разполагат с по 11 мандата.

Районите с минимален брой места (4) са Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Разград, Силистра, Смолян, Търговище, Ямбол, както и район „Чужбина“. Останалите избирателни райони варират между 5 и 8 мандата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок.

Комисията вече прие хронограмата за изборите на 19 април 2026 г. Предизборната кампания ще започне на 20 март, като до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за нейното провеждане.