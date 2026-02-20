НА ЖИВО
          Цицелков: Атакуват мен, за да ударят мисията за честни избори

          Вицепремиерът заяви, че няма обвинения и присъди и ще търси правата си в съда заради разпространение на лични данни

          20 февруари 2026 | 09:30
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Това написа във Facebook вицепремиерът Стоил Цицелков.

          „Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.“

          Цицелков подчерта, че няма да позволи подобни атаки да попречат на работата на кабинета, както и че ще предприеме съдебни действия.

          Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено

          „Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.“

          Вицепремиерът заявява още, че свидетелството му за съдимост е чисто и че каузата му остава защитата на изборния процес.

          „Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.“

          Цицелков съобщи, че е разговарял със служебния премиер Андрей Гюров, за да бъде намерен „правилният начин“ за защита на каузата за честен вот.

          „Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота. А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда.“

          Вашият коментар
