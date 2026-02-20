Цицелков: Атакуват мен, за да ударят мисията за честни избори

От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Това написа във Facebook вицепремиерът Стоил Цицелков.
Цицелков подчерта, че няма да позволи подобни атаки да попречат на работата на кабинета, както и че ще предприеме съдебни действия.
Вицепремиерът заявява още, че свидетелството му за съдимост е чисто и че каузата му остава защитата на изборния процес.
Цицелков съобщи, че е разговарял със служебния премиер Андрей Гюров, за да бъде намерен „правилният начин“ за защита на каузата за честен вот.