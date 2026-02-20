Цицелков: Атакуват мен, за да ударят мисията за честни избори

От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Това написа във Facebook вицепремиерът Стоил Цицелков.

„Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.“ - Реклама -

Цицелков подчерта, че няма да позволи подобни атаки да попречат на работата на кабинета, както и че ще предприеме съдебни действия.

„Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.“

Вицепремиерът заявява още, че свидетелството му за съдимост е чисто и че каузата му остава защитата на изборния процес.

„Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.“

Цицелков съобщи, че е разговарял със служебния премиер Андрей Гюров, за да бъде намерен „правилният начин“ за защита на каузата за честен вот.