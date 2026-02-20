Дъждът преминава в сняг, очакват се виелици и поледици в страната

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за периода, но през следващите часове ще започне да се повишава и ще се доближи до обичайните стойности. През следващото денонощие времето в страната ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които с понижението на температурите в по-голямата част от България ще преминат в сняг.

В южните и крайните източни райони валежите ще бъдат от дъжд и сняг, като на места ще се образуват поледици. По-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

Температурите в повечето райони ще останат с малък денонощен ход и ще бъдат близки до нулата. В Южна България сутрешните стойности ще са между 3° и 7°, но през деня ще се понижават и около 14 часа ще бъдат между 0° и 4°. В София температурата ще се задържи около нулата.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, по-интензивни в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 0°, а на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще се примесват със сняг. Главно по северното крайбрежие са възможни поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е между 4° и 6°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България и Родопската област, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад.

В неделя до обяд снеговалежите навсякъде ще спрат, а над Западна България облачността ще се разкъсва и намалява. Дневните температури там ще достигат 8°-10°, докато в източните райони ще останат между 2° и 7°. В понеделник се очаква затопляне – температурите ще се повишат до 14°-16° в по-голямата част от страната, докато в Североизточна България ще бъдат между 4° и 6°. Сутрешните стойности обаче ще останат отрицателни – между минус 6° и минус 1°, а времето ще бъде предимно слънчево.