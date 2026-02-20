Девет страни от ЕС забраниха на Урсула фон дер Лайен да наеме 2500 нови чиновници в Европейската комисия

Министри от девет страни от ЕС протестираха срещу плановете на Европейската комисия за увеличаване на административните разходи и наемане на нов персонал, позовавайки се на необходимостта от икономии, съобщава Politico.

Министрите от тези страни изпратиха писмо до европейския бюджетен комисар Петер Серафин, призовавайки за спиране на увеличаването на разходите за персонал и административни разходи.

Според публикацията Европейската комисия иска приблизително 1,4 милиарда евро за заплати на нови служители между 2028 и 2034 г. – прогнозната цена за наемане на 2500 служители. Авторите на писмото смятат, че това противоречи на заявените цели за икономии, реформи и ефективност и би могло да подкопае доверието в следващите дългосрочни бюджетни предложения на ЕС.

В писмото се отбелязва, че страните от ЕС в момента са принудени да съкращават разходите и да прилагат реформи, често по искане на самата Европейска комисия. „Натискът върху националните правителства за подобряване на ефективността на разходите се увеличава“, се казва в изявлението. Министрите подчертават, че Европейската комисия трябва да демонстрира същия подход към собствените си административни разходи.

Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер добави, че при настоящите обстоятелства значителното увеличение на броя на държавните служители рискува да подхрани общественото недоволство и да постави под въпрос призивите на Европейската комисия за бюджетна дисциплина в държавите-членки на ЕС.