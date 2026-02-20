НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоЕвропа

          Девет страни от ЕС забраниха на Урсула фон дер Лайен да наеме 2500 нови чиновници в Европейската комисия

          20 февруари 2026 | 14:06 3240
          Урсула фон дер Лайен
          Урсула фон дер Лайен
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Министри от девет страни от ЕС протестираха срещу плановете на Европейската комисия за увеличаване на административните разходи и наемане на нов персонал, позовавайки се на необходимостта от икономии, съобщава Politico.

          - Реклама -
            
            

          Министрите от тези страни изпратиха писмо до европейския бюджетен комисар Петер Серафин, призовавайки за спиране на увеличаването на разходите за персонал и административни разходи.

          Според публикацията Европейската комисия иска приблизително 1,4 милиарда евро за заплати на нови служители между 2028 и 2034 г. – прогнозната цена за наемане на 2500 служители. Авторите на писмото смятат, че това противоречи на заявените цели за икономии, реформи и ефективност и би могло да подкопае доверието в следващите дългосрочни бюджетни предложения на ЕС.

          В писмото се отбелязва, че страните от ЕС в момента са принудени да съкращават разходите и да прилагат реформи, често по искане на самата Европейска комисия. „Натискът върху националните правителства за подобряване на ефективността на разходите се увеличава“, се казва в изявлението. Министрите подчертават, че Европейската комисия трябва да демонстрира същия подход към собствените си административни разходи.

          Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер добави, че при настоящите обстоятелства значителното увеличение на броя на държавните служители рискува да подхрани общественото недоволство и да постави под въпрос призивите на Европейската комисия за бюджетна дисциплина в държавите-членки на ЕС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Кипър обяви нови проекти за опазване на културното наследство в Пафос

          Десислава Димитрова -
          Заместник-министърът на културата на Кипър Василики Касианиду обяви нови проекти за консервация на исторически обекти в археологическия парк в Пафос.
          Икономика

          Русия ОБЯВИ колко са преките загуби на ЕС от санкциите

          Никола Павлов -
          Сумата включва както директните финансови щети, така и пропуснатата печалба
          Политика

          Испания натиска ЕС: Искат отмяна на санкциите срещу Делси Родригес

          Пламена Ганева -
          Испания настоява ЕС да свали санкциите срещу Делси Родригес след закона за амнистия във Венецуела. Мадрид вижда „нова фаза“ и иска ясен сигнал от Брюксел.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions