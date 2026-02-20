НА ЖИВО
          Политика

          „Дивашки непотизъм“: Соня Момчилова с разкритие за Цицелков и Обществения съвет към ЦИК

          Снимка: Фейсбук
          Журналистът и бивш председател на Съвет за електронни медии Соня Момчилова отправи остър коментар във „Фейсбук“ по повод подадената оставка на Стоил Цицелков като вицепремиер по честни избори.

          В публикацията си тя определя като „дивашки непотизъм“ семействеността в средите, свързани с изборния процес. Момчилова посочва, че Румяна Дечева – член на Обществения съвет към Централна избирателна комисия – е майка на Цицелков.

          „Дивашки непотизъм е семействеността в кръговете съблюдаващи честността на изборите.“

          Тя коментира още, че оставката на Цицелков е резултат от обществен натиск заради изнесени в публичното пространство твърдения за негови пристрастия, съдебно минало и спорни позиции.

          „Обществото заслужава поздравления за проявения рефлекс, широко затворени обаче остават очите на селекционерите на служебния кабинет. Предлагам да продължим да им ги отваряме.“

