„Дивашки непотизъм“: Соня Момчилова с разкритие за Цицелков и Обществения съвет към ЦИК

Журналистът и бивш председател на Съвет за електронни медии Соня Момчилова отправи остър коментар във „Фейсбук“ по повод подадената оставка на Стоил Цицелков като вицепремиер по честни избори.

- Реклама -

В публикацията си тя определя като „дивашки непотизъм“ семействеността в средите, свързани с изборния процес. Момчилова посочва, че Румяна Дечева – член на Обществения съвет към Централна избирателна комисия – е майка на Цицелков.

„Дивашки непотизъм е семействеността в кръговете съблюдаващи честността на изборите.“

Тя коментира още, че оставката на Цицелков е резултат от обществен натиск заради изнесени в публичното пространство твърдения за негови пристрастия, съдебно минало и спорни позиции.