Дмитрий Медведев: Русия има „най-мощния военно-промишлен комплекс в света“

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че след началото на войната срещу Украйна страната не се е сблъскала с кадрова криза, а отбранителната ѝ индустрия се е превърнала в „най-мощния военно-промишлен комплекс в света“.

„Никакъв колапс не е настъпил. При нас всичко работи. Нещо повече – нашият отбранително-промишлен комплекс в момента е най-мощният в света", заяви Медведев в Москва, цитиран от „Москоу таймс".

Като пример той посочи Свердловска област, където по негови данни около 100 000 души работят в отбранителната промишленост.

В същото време Медведев призна, че „някъде“ има недостиг на кадри, но определи слуховете за мащабна кадрова криза като преувеличени. Според него напускането на специалисти след началото на така наречената „специална военна операция“ не е засегнало ключови инженери и конструктори.

Той съобщи още, че властите обмислят създаването на „школа за майстори“, в която демобилизирани участници във войната да придобиват работнически специалности.

Данните на Висшето училище по икономика обаче показват, че към края на 2024 г. в руската икономика не достигат около 2,6 милиона работници – с 17% повече спрямо предходната година. Най-голям недостиг е отчетен в промишлеността (391 хил.), търговията (347 хил.) и транспорта (219 хил.).

От Министерството на труда прогнозират, че до 2032 г. дефицитът може да надхвърли 12 милиона души.

Кадровият недостиг се задълбочи след мобилизацията и вербуването на стотици хиляди мъже. Според официални изявления през 2023–2024 г. са били привлечени около 740 000 души, а през 2025 г. над 400 000 са подписали договори с Министерството на отбраната.

По оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), най-малко 1,2 милиона руски мъже са били убити или тежко ранени във войната срещу Украйна.

Междувременно между 650 000 и 1,1 милиона руснаци са напуснали страната след началото на войната. Въпреки това официалната статистика отчита рекордно ниска безработица – 2,1% през август 2025 г.

Ръководителят на Централната банка Елвира Набиулина предупреди, че напрежението на пазара на труда може да се запази дългосрочно.