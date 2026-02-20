НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоЕвропаПолитика

          Дмитрий Медведев: Русия има „най-мощния военно-промишлен комплекс в света“

          20 февруари 2026 | 16:03 290
          Дмитрий Медведев
          Дмитрий Медведев
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че след началото на войната срещу Украйна страната не се е сблъскала с кадрова криза, а отбранителната ѝ индустрия се е превърнала в „най-мощния военно-промишлен комплекс в света“.

          „Никакъв колапс не е настъпил. При нас всичко работи. Нещо повече – нашият отбранително-промишлен комплекс в момента е най-мощният в света“, заяви Медведев в Москва, цитиран от „Москоу таймс“.

          - Реклама -
            
            

          Като пример той посочи Свердловска област, където по негови данни около 100 000 души работят в отбранителната промишленост.

          В същото време Медведев призна, че „някъде“ има недостиг на кадри, но определи слуховете за мащабна кадрова криза като преувеличени. Според него напускането на специалисти след началото на така наречената „специална военна операция“ не е засегнало ключови инженери и конструктори.

          Той съобщи още, че властите обмислят създаването на „школа за майстори“, в която демобилизирани участници във войната да придобиват работнически специалности.

          Данните на Висшето училище по икономика обаче показват, че към края на 2024 г. в руската икономика не достигат около 2,6 милиона работници – с 17% повече спрямо предходната година. Най-голям недостиг е отчетен в промишлеността (391 хил.), търговията (347 хил.) и транспорта (219 хил.).

          От Министерството на труда прогнозират, че до 2032 г. дефицитът може да надхвърли 12 милиона души.

          Кадровият недостиг се задълбочи след мобилизацията и вербуването на стотици хиляди мъже. Според официални изявления през 2023–2024 г. са били привлечени около 740 000 души, а през 2025 г. над 400 000 са подписали договори с Министерството на отбраната.

          По оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), най-малко 1,2 милиона руски мъже са били убити или тежко ранени във войната срещу Украйна.

          Междувременно между 650 000 и 1,1 милиона руснаци са напуснали страната след началото на войната. Въпреки това официалната статистика отчита рекордно ниска безработица – 2,1% през август 2025 г.

          Ръководителят на Централната банка Елвира Набиулина предупреди, че напрежението на пазара на труда може да се запази дългосрочно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Ужас в Милано-Кортина: Световен шампион изнесен на носилка след тежко падане

          Пламена Ганева -
          Шок на Олимпиадата в Милано-Кортина – световният шампион Финли Мелвил Айвс бе изнесен на носилка след тежко падане в халфпайпа. От отбора му съобщиха, че е в съзнание.
          Политика

          ВМРО: Защо РСМ разполага с доклада за напредъка към ЕС преди публикуването му

          Росица Николаева -
          Томас Вайц е посетил Скопие миналата седмица и е известен с контактите си с управляващите в Северна Македония
          Култура

          Кипър обяви нови проекти за опазване на културното наследство в Пафос

          Десислава Димитрова -
          Заместник-министърът на културата на Кипър Василики Касианиду обяви нови проекти за консервация на исторически обекти в археологическия парк в Пафос.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions