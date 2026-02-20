Джорджия Мелони: Решението на главния въпрос на войната в Украйна още е далеч

Италианският премиер Джорджия Мелони обяви напредък в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна. По думите й, основният въпрос – териториалният – все още е далеч от решение.

„Виждам важни стъпки напред в документите, по които работим в момента. Върши се много добра работа по гаранциите за сигурност за Киев, която, между другото, се основават на италианското предложение те да бъдат разработени по подобие на член 5 от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)“, заяви тя в интервю за Sky tg24.

Според нея работата по възстановяването на Украйна също продължава. Мелони обясни, че „има мирен план, в който много въпроси вече са решени на хартия“.

„Все пак сме много далеч от разрешаването на основния въпрос – териториалният – където Русия продължава да прави твърдения, които според мен са напълно неоснователни. Вярвам, както многократно съм казвала, че е важно не просто да се постигне мир, а да се постигне справедлив мир“, заключи Мелони.