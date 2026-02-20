НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Джорджия Мелони: Решението на главния въпрос на войната в Украйна още е далеч

          20 февруари 2026 | 08:22 200
          Джорджа Мелони
          Джорджа Мелони
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Италианският премиер Джорджия Мелони обяви напредък в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна. По думите й, основният въпрос – териториалният – все още е далеч от решение.

          - Реклама -
            
            

          „Виждам важни стъпки напред в документите, по които работим в момента. Върши се много добра работа по гаранциите за сигурност за Киев, която, между другото, се основават на италианското предложение те да бъдат разработени по подобие на член 5 от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)“, заяви тя в интервю за Sky tg24.

          Според нея работата по възстановяването на Украйна също продължава. Мелони обясни, че „има мирен план, в който много въпроси вече са решени на хартия“.

          „Все пак сме много далеч от разрешаването на основния въпрос – териториалният – където Русия продължава да прави твърдения, които според мен са напълно неоснователни. Вярвам, както многократно съм казвала, че е важно не просто да се постигне мир, а да се постигне справедлив мир“, заключи Мелони.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Орбан заплаши да спре тока на Украйна при ново напрежение

          Дамяна Караджова -
          Унгарският премиер обвини Киев в намеса и допусна „ответни мерки“, включително прекъсване на електрозахранванет
          Политика

          Илияна Йотова организира ифтар по повод началото на Рамазан

          Дамяна Караджова -
          На събитието са поканени представители на различните религиозни общности, институции и дипломатическия корпус
          Война

          Украинската доброволческа армия: ВСУ атакуват „сивата зона“ в Запорожка област

          Христо Иванов -
          Говорителят на УДА е уверен, че руските войски „са загубили някои тактически позиции“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions