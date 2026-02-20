Европа обеща на Украйна мощна енергийна подкрепа

Украйна ще получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски когенерационни и електрически централи и когенерационни централи и над 600 милиона евро помощ като енергийна подкрепа. Това обяви министърът на енергетиката на Украйна Денис Шмихал в своя Telegram канал.

- Реклама -

По думите му са постигнати споразумения за прехвърляне на изведено от експлоатация оборудване от европейски когенерационни и електрически централи към украински централи от Латвия, Австрия, Финландия, Хърватия, Франция и Германия.

„Оборудването ще бъде преместено и бързо инсталирано. Говорим за поне шест изведени от експлоатация когенерационни и електрически централи, които ще бъдат прехвърлени в Украйна. Това ще ни позволи бързо да възстановим работата на ключови централи, разрушени от врага. Те ще осигуряват топлина на украинците“, отбеляза Шмихал.

Освен това, Министерството на енергетиката и западните партньори се споразумяха на срещата на Международната енергийна агенция в Париж да отпуснат над 600 милиона евро енергийна подкрепа за Украйна.

Отпуснатите средства ще бъдат разпределени, както следва:

Вноски във Фонда за енергийна подкрепа на Украйна в размер на над 250 милиона;

Споразумения със САЩ за отделна програма за помощ чрез проекта SPARK на обща стойност 276 милиона долара;

Хуманитарна подкрепа от Франция в размер на 71 милиона евро, която ще бъде предоставена през цялата 2026 г.