      петък, 20.02.26
          НачалоВойна

          Европа обеща на Украйна мощна енергийна подкрепа

          20 февруари 2026 | 15:05 400
          Спиране на електроенергията в Украйна
          Украйна ще получи изведено от експлоатация оборудване от шест европейски когенерационни и електрически централи и когенерационни централи и над 600 милиона евро помощ като енергийна подкрепа. Това обяви министърът на енергетиката на Украйна Денис Шмихал в своя Telegram канал.

          По думите му са постигнати споразумения за прехвърляне на изведено от експлоатация оборудване от европейски когенерационни и електрически централи към украински централи от Латвия, Австрия, Финландия, Хърватия, Франция и Германия.

          „Оборудването ще бъде преместено и бързо инсталирано. Говорим за поне шест изведени от експлоатация когенерационни и електрически централи, които ще бъдат прехвърлени в Украйна. Това ще ни позволи бързо да възстановим работата на ключови централи, разрушени от врага. Те ще осигуряват топлина на украинците“, отбеляза Шмихал.

          Освен това, Министерството на енергетиката и западните партньори се споразумяха на срещата на Международната енергийна агенция в Париж да отпуснат над 600 милиона евро енергийна подкрепа за Украйна.

          Отпуснатите средства ще бъдат разпределени, както следва:

          Вноски във Фонда за енергийна подкрепа на Украйна в размер на над 250 милиона;

          Споразумения със САЩ за отделна програма за помощ чрез проекта SPARK на обща стойност 276 милиона долара;

          Хуманитарна подкрепа от Франция в размер на 71 милиона евро, която ще бъде предоставена през цялата 2026 г.

