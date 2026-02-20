НА ЖИВО
          Факундо Родригес поема към ЦСКА до часове

          ЦСКА ще вземе Родригес под наем за 18 месеца, като след това ще има опция за откупуване на договора

          20 февруари 2026 | 22:43 690
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Аржентинският защитник Факундо Родригес ще пътува за София в следващите часове, за да финализира трансфера си в ЦСКА, съобщава журналистът от ла Плата Матео Гонсалес. Червените вече са постигнали договорка с местния Естудиантес за сделката.

          25-годишният Родригес ще премине медицински прегледи, след което ще финализира присъединяването си към родния гранд. Той няма да заема място за футболист извън Европейския съюз, тъй като притежава аржентинско и италианско гражданство.

          ЦСКА ще вземе Родригес под наем за 18 месеца, като след това ще има опция за откупуване на договора.

          Бранителят е част от шампиона на Клаусура Естудиантес от лятото на 2024 г. и е изиграл 56 мача за клуба през този период.

          За Родригес това ще бъде първи престой в Европа. Досега той е играл още за Годой Крус, Темперлей, Гилермо Браун и ЛДУ Кито.

