Факундо Родригес поема към ЦСКА до часове

Аржентинският защитник Факундо Родригес ще пътува за София в следващите часове, за да финализира трансфера си в ЦСКА, съобщава журналистът от ла Плата Матео Гонсалес. Червените вече са постигнали договорка с местния Естудиантес за сделката.

25-годишният Родригес ще премине медицински прегледи, след което ще финализира присъединяването си към родния гранд. Той няма да заема място за футболист извън Европейския съюз, тъй като притежава аржентинско и италианско гражданство.

ЦСКА ще вземе Родригес под наем за 18 месеца, като след това ще има опция за откупуване на договора.

Бранителят е част от шампиона на Клаусура Естудиантес от лятото на 2024 г. и е изиграл 56 мача за клуба през този период.

За Родригес това ще бъде първи престой в Европа. Досега той е играл още за Годой Крус, Темперлей, Гилермо Браун и ЛДУ Кито.