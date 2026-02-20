НА ЖИВО
          ФИФА ще инвестира над 70 милиона долара за развитието на футбола в Газа

          Това стана ясно по време на първото заседание на Съвета на мира на Доналд Тръмп

          20 февруари 2026
          Снимка: www.facebook.com/fifa
          Николай Минчев
          Сподели
          ФИФА обяви, че ще инвестира над 70 милиона долара в Газа, за да подпомогне възстановяването на разкъсвания от война регион.

          Това стана ясно по време на първото заседание на Съвета на мира на Доналд Тръмп във Вашингтон, окръг Колумбия, на което присъства и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

          Проектът е съвместно начинание между ФИФА и Съвета на мира, което ще доведе до редица инвестиции, свързани с футбола, в цяла Газа, която е опустошена на фона на войната между Израел и Хамас.

          Предложената инвестиция на ФИФА включва следното:

          50 мини игрища – 2,5 милиона долара
          Пет игрища с пълен размер – 5 милиона долара
          Академия на ФИФА – 15 милиона долара
          Национален стадион с 20 000-25 000 седящи места – 50 милиона долара.

