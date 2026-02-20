ФИФА ще инвестира над 70 милиона долара за развитието на футбола в Газа

ФИФА обяви, че ще инвестира над 70 милиона долара в Газа, за да подпомогне възстановяването на разкъсвания от война регион.

Това стана ясно по време на първото заседание на Съвета на мира на Доналд Тръмп във Вашингтон, окръг Колумбия, на което присъства и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Проектът е съвместно начинание между ФИФА и Съвета на мира, което ще доведе до редица инвестиции, свързани с футбола, в цяла Газа, която е опустошена на фона на войната между Израел и Хамас.

Предложената инвестиция на ФИФА включва следното:

50 мини игрища – 2,5 милиона долара

Пет игрища с пълен размер – 5 милиона долара

Академия на ФИФА – 15 милиона долара

Национален стадион с 20 000-25 000 седящи места – 50 милиона долара.