      петък, 20.02.26
          Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“

          Първо са дошли гранична полиция и са обезопасили района и чак след това е дошла групата от криминалисти от София

          20 февруари 2026 | 10:42 1030
          Снимка: БТВ
          Росица Николаева
          Не сме чули логично обяснение за духовния елемент в случая „Петрохан“. Само по себе си това, че е секта – не е достатъчно. Религиозният екстремизъм у нас се контролира не от МВР, а от ДАНС“. Това заяви в ефира на Нова телевизия бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

          По думите му първо са дошли гранична полиция и са обезопасили района и чак след това е дошла групата от криминалисти от София.

          Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи.

          Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.

          „Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в „Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, коментира бившият заместник-вътрешен министър.

