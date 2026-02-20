НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          Европа Общество

          Франция с рекордни 35 дни непрекъснат дъжд, тежки наводнения в няколко региона

          Червен код е обявен в четири департамента, един мъж е в неизвестност след инцидент в придошла река

          20 февруари 2026 | 10:28
          Франция преживява исторически период на валежи, като официалните данни отчитат 35–36 последователни дни с дъжд – най-дългата подобна серия от началото на измерванията през 1959 г.

          Пороят е започнал на 14 януари и е продължил без прекъсване до средата на февруари в редица райони на страната. И към момента са в сила нови предупреждения за опасно време.

          Най-тежка остава обстановката в западните и югозападните части на Франция. Продължителните валежи са резултат от поредица атлантически бури, които носят постоянни влажни въздушни маси.

          Националната метеорологична служба „Метео-Франс“ съобщава, че е подобрен предишният рекорд от 2023 г. В четири департамента в Западна Франция е обявен червен код заради висок риск от наводнения, като властите предупреждават, че ситуацията може да се влоши с приближаването на бурята „Педро“.

          Германия поиска от Франция да увеличи разходите си за отбрана Германия поиска от Франция да увеличи разходите си за отбрана

          В град Шалон-сюр-Лоар мъж е в неизвестност, след като кануто му се е преобърнало в придошлата река. Спасителните операции продължават, но силното течение и ниските температури значително намаляват шансовете той да бъде открит жив.

          Още девет департамента са под оранжев код. В град Сент водата е заляла централни улици и историческата Арка на Германик. По данни на местните власти около 50 улици и 900 жилища са засегнати, като пикът на наводненията се очаква през уикенда.

          Прогнозите сочат нови валежи, които могат допълнително да усложнят обстановката. Дори след спиране на дъждовете нивата на реките ще се понижават постепенно, предупреждават френските власти.

