      петък, 20.02.26
          ГОРЕЩО
          България

          Галина Гайдарова: Трагедията на Петрохан е екзекуция на сътрудници на службите, а не сектантско самоубийство

          Версията за ритуално самоубийство в случаите „Петрохан“ и „Околчица“ е несъстоятелна и прикрива екзекуция на хора, свързани със службите за сигурност.

          Това заяви в предаването „Дискусионен форум“  на журналиста Велизар Енчев експертът по национална сигурност Галина Гайдарова. Според нея става дума за провал на контролиран канал или за сблъсък с интереси за огромни суми, което е довело до физическото ликвидиране на групата.

          Гайдарова, която е възпитаник на Академията на МВР и дъщеря на бивш заместник-директор на разузнаването полк. Илия Гайдаров, изрази увереност, че поне двама от загиналите са били сътрудници на ДАНС. Тя аргументира тезата си с наличието на специфично оборудване, скъпа техника и оръжия със заглушители, каквито дори полицейските части в страната масово не притежават. Според нея групата е била легендирана като екоактивисти и пещерняци, за да наблюдава трасе близо до границата със Сърбия – зона, известна още от миналото като коридор за трафик.

          Експертът оспори лансираната от разследващите теза за секта и колективно самоубийство. Като аргумент тя посочи поведението на загиналите спрямо личното им имущество – скъпият кемпер е бил старателно покрит и защитен, включително предното стъкло и двигателят, което не кореспондира с нагласата на хора, готвещи се да сложат край на живота си. Разпространените кадри с „поклони“ бяха определени от Гайдарова и Енчев по-скоро като физически упражнения с източни елементи, отколкото като религиозен ритуал.

          Пожарът в хижата вероятно е използван, за да принуди обитателите да излязат навън, където са били разстреляни професионално, коментира Гайдарова. Тя направи връзка между инцидента и заловените дни по-рано големи количества наркотици в Сърбия и Северна Македония, като допусна, че групата може да е станала неудобна след провал на мащабна пратка.

          Относно изчезването на ключовия свидетел, който според информацията е заминал за Мексико, експертът допусна две възможности – или бягство от страх, или контролирано извеждане от службите с цел запазване на живота му. Гайдарова критикува липсата на публична реакция от страна на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР, които от седмици не са коментирали официално случая.

