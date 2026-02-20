Голям е процентът на родителите, които крият за дете с проблем

Аз смятам, че ако се говори открито за децата със СОП от самото начало пред останалите родители, затова че детето им има проблеми, тревожността в родителите би спаднала. Още е голям процентът на родителите, които крият, че детето има проблем и като се правят, че не го виждат, проблемът ще изчезне, каза в интервю пред БНР Доника Костадинова, ресурсен учител в София и майка на дете с аутизъм.

„Може би нещата са комплексни, не съм започната със случая в Сливен, но за мен се корени в самата нагласа на хората, защото те като чуят дете със СОП, предварително са настроени срещу него. След дълги борби вече във всяко училище има ресурсни екипи. Сега най-сериозните борби на родителите е да се преборим за помощник на учителя. Защото, ако и в Сливен е имало помощник на учителя, е нямало да се случат тези ситуации. Проблемът е, че се разчита на добрата воля на директорите на училищата и ако има финанси за това„, посочи тя.

Относно родителите да са придружители на децата си, тя смят, че не е здравословно и за майката, и за детето. А за спецификата на работа с деца със СОП, подходът трябва да е индивидуален

За реформата за приобщаващото образование Доника Костадинова обясни, че единственият напредък е т. нар. интензивност, която от т. г. навлиза в училищата. Децата биват обследвани и в резултата на тази функционална оценка с някой деца може да се работи до 5 часа на ден.

Самата Доника Костадинова е ресурсен учител и работи с 15 деца. В училището са две ресурсни учителки и е установила, че всяка година децата със СОП са все повече.

„Тя разказа, че много родители записват децата си в помощни училища, защото разбират, че няма смисъл детето да е в общообразователно. Но и в помощните училища няма места и тогава те са принудени да запишат децата в общообразователно училище. „Има диагнози, които позволяват и имаме деца прекрасно интегрирани, но и такива, които не издържат на шума и интелектуално не покриват учебния материал. А когато са на индивидуално обучения учебната програма е съобразена с техния темп на работа„, коментира ресурсната учителка.