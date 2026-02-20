НА ЖИВО
          Голям е процентът на родителите, които крият за дете с проблем

          Още е голям процентът на родителите, които крият, че детето има проблем  и като се правят, че не го виждат, проблемът ще изчезне

          Аз смятам, че ако се говори открито за децата със СОП от самото начало пред останалите родители, затова че детето им има проблеми, тревожността в родителите би спаднала. Още е голям процентът на родителите, които крият, че детето има проблем  и като се правят, че не го виждат, проблемът ще изчезне, каза в интервю пред БНР Доника Костадинова, ресурсен учител в София и майка на дете с аутизъм.

          „Може би нещата са комплексни, не съм започната със случая в Сливен, но за мен се корени в самата нагласа на хората, защото те като чуят дете със СОП, предварително са настроени срещу него. След дълги борби вече във всяко училище има ресурсни екипи. Сега най-сериозните борби на родителите е да се преборим за помощник на учителя. Защото, ако и в Сливен е имало помощник на учителя, е нямало да се случат тези ситуации. Проблемът е, че се разчита на добрата воля на директорите на училищата и ако има финанси за това„, посочи тя.

          Относно родителите да са придружители на децата си, тя смят, че не е здравословно и за майката, и за детето. А за спецификата на работа с деца със СОП, подходът трябва да е индивидуален

          За реформата за приобщаващото образование Доника Костадинова обясни, че единственият напредък е т. нар. интензивност, която от т. г. навлиза в училищата. Децата биват обследвани и в резултата на тази функционална оценка  с някой деца може да се работи до 5 часа на ден.

          Самата Доника Костадинова е ресурсен учител и работи с 15 деца. В училището са две ресурсни учителки и е установила, че всяка година децата със СОП са все повече.

          Тя разказа, че много родители записват децата си в помощни училища, защото разбират, че няма смисъл детето да е в общообразователно. Но и в помощните училища няма места и тогава те са принудени да запишат децата в общообразователно училище. „Има диагнози, които позволяват и имаме деца прекрасно интегрирани, но и такива, които не издържат на шума и интелектуално не покриват учебния материал. А когато са на индивидуално обучения учебната програма е съобразена с техния темп на работа, коментира ресурсната учителка.

