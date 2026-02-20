Грипната вълна отшумява, респираторните вируси се увеличават

Епидемиологичната обстановка по отношение на грипа постепенно се нормализира, но за сметка на това се увеличава делът на други респираторни вируси. Това заяви инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му симптоматиката при грипа и останалите вирусни инфекции често се припокрива, но има съществена разлика в начина на протичане.

„При грипа симптомите настъпват в рамките на часове, докато при другите вирусни инфекции се развиват постепенно и обикновено са по-леки“, обясни лекарят.

Сред другите причинители на респираторни заболявания той посочи бокавируса, респираторно-синцитиалния вирус (RSV), метапневмовируса, аденовирусите, парагрипните вируси и други.

Доц. Вълков подчерта, че при поява на симптоми е препоръчително пациентите да се тестват, за да се уточни причинителят на инфекцията.

„Самолечението не е препоръчително“, категоричен беше той.

Според специалиста правилната диагностика е ключова за адекватното лечение и за избягване на усложнения.