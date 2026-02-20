НА ЖИВО
          Грипната вълна отшумява, респираторните вируси се увеличават

          Доц. Трифон Вълков: Симптомите се припокриват, но грипът започва рязко в рамките на часове

          20 февруари 2026 | 11:39 580
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Епидемиологичната обстановка по отношение на грипа постепенно се нормализира, но за сметка на това се увеличава делът на други респираторни вируси. Това заяви инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

          По думите му симптоматиката при грипа и останалите вирусни инфекции често се припокрива, но има съществена разлика в начина на протичане.

          „При грипа симптомите настъпват в рамките на часове, докато при другите вирусни инфекции се развиват постепенно и обикновено са по-леки“, обясни лекарят.

          Сред другите причинители на респираторни заболявания той посочи бокавируса, респираторно-синцитиалния вирус (RSV), метапневмовируса, аденовирусите, парагрипните вируси и други.

          Вирусът Нипа: Висока смъртност, но нисък риск от пандемия Вирусът Нипа: Висока смъртност, но нисък риск от пандемия

          Доц. Вълков подчерта, че при поява на симптоми е препоръчително пациентите да се тестват, за да се уточни причинителят на инфекцията.

          „Самолечението не е препоръчително“, категоричен беше той.

          Според специалиста правилната диагностика е ключова за адекватното лечение и за избягване на усложнения.

