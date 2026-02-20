Бившият вицепремиер и министър на транспорта Гроздан Караджов отчете спасени 340 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за периода на своето управление от 399 дни. В публикация в социалните мрежи той съобщи и за договорени допълнителни 265 млн. евро за железопътния сектор.

По думите му са осигурени 230 млн. евро инвестиции за проекта FAST Danube 2, който цели удълбочаване на река Дунав и подобряване на корабоплаването. Подписан е договор с френската компания Alstom за 35 нови електрически мотрисни влака. Първите 12 машини ще бъдат готови до 31 август 2026 г. с финансиране по ПВУ, а останалите 23 са обезпечени чрез Социалния план за климата.

Караджов отбеляза напредък в международната свързаност чрез споразумение със Северна Македония за жп тунел и изграждане на липсващите 2,4 км от Коридор VIII. Парафиран е и тристранен договор с Гърция и Румъния за коридорите Север-Юг, включващ два нови моста над Дунав – при Силистра-Калъраш и Никопол-Турну Магуреле.

В сектор „Телекомуникации“ са положени и тествани 2000 км оптична мрежа от планираните 7000 км. В малките населени места са изградени над 200 базови станции за 5G, а 185 общини са включени в проект за широколентов интернет.

Относно безопасността бившият министър посочи 8% спад на железопътните произшествия спрямо 2024 г. и 31% намаление на пострадалите граждани. При пътната инфраструктура са обезопасени изцяло 36 участъка с концентрация на катастрофи.

„Максималистът в мен е убеден, че можехме да постигнем много повече. Реалистът обаче напомня в каква сложна политическа конфигурация трябваше да работим“, коментира Караджов и изрази надежда, че следващите министри ще ускорят темпото.