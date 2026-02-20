Две щурмови групи от 253-ти отделен щурмов полк „Арей“ и 53-ти отделен разузнавателен батальон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били унищожени от удари с дронове и артилерия близо до Покровка в Сумска област, съобщиха руските служби за сигурност пред ТАСС.

„Противникът се опита да придвижи две щурмови групи от 253-ти отделен щурмов полк „Арей“ и 53-ти отделен разузнавателен батальон в посока Покровка. И двете групи бяха предварително открити чрез разузнаване и унищожени от удари с дронове и артилерия“, казва източникът на агенцията.

Преди това части от полк „Арей“ на ВСУ бяха преразпределени в Сумска област. „Арей“ наскоро беше реорганизиран в полк; преди това беше 253-ти отделен щурмов батальон на 129-та отделна бригада за териториална отбрана. Подразделение претърпя тежки загуби по време на нахлуването в Курска област.