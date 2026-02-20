НА ЖИВО
          Илияна Йотова организира ифтар по повод началото на Рамазан

          На събитието са поканени представители на различните религиозни общности, институции и дипломатическия корпус

          20 февруари 2026 | 08:19 280
          Снимка:БГНЕС
          На 20 февруари, петък, държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционната вечеря ифтар по повод началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

          На тържественото събитие са поканени представители на мюсюлманската общност, както и на останалите традиционни религиозни общности в България. Очаква се участие да вземат и представители на държавните институции, дипломатическия корпус, както и изявени личности от сферите на духовността, културата, образованието и науката.

          Започна свещеният месец Рамазан за мюсюлманите Започна свещеният месец Рамазан за мюсюлманите

          Традиционната вечеря ифтар е израз на уважение към религиозните традиции и стремеж към диалог, разбирателство и толерантност между различните общности в страната. Събитието утвърждава ценностите на взаимното уважение и мирното съжителство като основа на българското общество.

