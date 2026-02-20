Илияна Йотова организира ифтар по повод началото на Рамазан

На 20 февруари, петък, държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционната вечеря ифтар по повод началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

На тържественото събитие са поканени представители на мюсюлманската общност, както и на останалите традиционни религиозни общности в България. Очаква се участие да вземат и представители на държавните институции, дипломатическия корпус, както и изявени личности от сферите на духовността, културата, образованието и науката.

Традиционната вечеря ифтар е израз на уважение към религиозните традиции и стремеж към диалог, разбирателство и толерантност между различните общности в страната. Събитието утвърждава ценностите на взаимното уважение и мирното съжителство като основа на българското общество.