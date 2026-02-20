Американският технологичен гигант Intel интегрира нов дигитален асистент в платформата си за техническа поддръжка. Услугата Ask Intel е базирана на Microsoft Copilot Studio, но първоначалните тестове разкриват сериозни пропуски в препоръките, които изкуственият интелект генерира.

- Реклама -

Боджи Тони, вицепрезидент по развитие на продажбите и поддръжката в компанията, посочи, че ботът има функции за отваряне на сервизни заявки и проверка на гаранции. Системата би трябвало да прехвърля потребителя към реален специалист при необходимост.

Паралелно с внедряването на новия инструмент, Intel ограничава част от телефонните линии за директна връзка, съобщи CRN. Трафикът се пренасочва към онлайн платформата, което превръща автоматизираната система в основен канал за комуникация.

Експеримент на PCWorld обаче показа, че асистентът невинаги реагира адекватно. При заявка за помощ ботът първоначално е отказал връзка с човек. При симулация на хардуерен проблем системата е предложила обновяване на BIOS на нестабилен компютър – процедура, която крие висок риск от трайна повреда на техниката.

Платформата предупреждава още в началото, че използва генеративен модел и отговорите може да са неточни. Това поставя въпроса кой поема отговорност, ако потребител повреди скъп компонент, следвайки инструкциите на Ask Intel.