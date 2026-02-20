НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоНаука и ТехнологииДруги

          Intel замени част от поддръжката си с AI, но ботът дава рискови съвети

          20 февруари 2026 | 11:05 220
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Американският технологичен гигант Intel интегрира нов дигитален асистент в платформата си за техническа поддръжка. Услугата Ask Intel е базирана на Microsoft Copilot Studio, но първоначалните тестове разкриват сериозни пропуски в препоръките, които изкуственият интелект генерира.

          - Реклама -
            
            

          Боджи Тони, вицепрезидент по развитие на продажбите и поддръжката в компанията, посочи, че ботът има функции за отваряне на сервизни заявки и проверка на гаранции. Системата би трябвало да прехвърля потребителя към реален специалист при необходимост.

          Паралелно с внедряването на новия инструмент, Intel ограничава част от телефонните линии за директна връзка, съобщи CRN. Трафикът се пренасочва към онлайн платформата, което превръща автоматизираната система в основен канал за комуникация.

          Експеримент на PCWorld обаче показа, че асистентът невинаги реагира адекватно. При заявка за помощ ботът първоначално е отказал връзка с човек. При симулация на хардуерен проблем системата е предложила обновяване на BIOS на нестабилен компютър – процедура, която крие висок риск от трайна повреда на техниката.

          Платформата предупреждава още в началото, че използва генеративен модел и отговорите може да са неточни. Това поставя въпроса кой поема отговорност, ако потребител повреди скъп компонент, следвайки инструкциите на Ask Intel.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Моментът на истината: Тръмп разсекретява документите за НЛО

          Никола Павлов -
          Според Тръмп тези въпроси са "крайно интересни и важни"
          Космос

          Нова теория: Червеевите дупки не са тунели, а „огледала“ с обратно време

          Михаил Георгиев -
          Енрике Гастаняга вижда моста на Айнщайн–Розен като огледало, което съхранява информация, а не тунел.
          ИТ

          SpaceX и xAI се състезават за договор на Пентагона за автономни рояци дронове

          Михаил Георгиев -
          SpaceX и xAI на Илон Мъск в конкурс за бойни рояци дронове.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions