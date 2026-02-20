Иран предупреди за „решителен отговор“ в случай на военна агресия на САЩ

В четвъртък, 19 февруари, Иран е обявил на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Техеран ще счита бази, съоръжения и активи на „враждебни сили“ в региона за легитимни цели, ако бъде атакуван военно, съобщава Reuters.

Реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран „показва за реална заплаха от военна агресия“, според писмо от Постоянната мисия на Иран към ООН, в което се отбелязва, че Техеран „не иска война“.

В писмото се посочва също, че Иран ще отговори „решително“ в случай на военна агресия.

САЩ продължават да изграждат военното си присъствие в Близкия изток.

Axios съобщи, че Тръмп се приближава до голяма война с Иран – потенциална военна операция на САЩ срещу Иран вероятно ще бъде мащабна, ще продължи няколко седмици и ще наподобява повече пълномащабна война, отколкото целенасочената операция на САЩ миналия месец във Венецуела. Това вероятно ще бъде съвместна американско-израелска кампания, значително по-голяма по мащаб и по-опасна за иранския режим от 12-дневната война от юни миналата година.

The Wall Street Journal съобщи, че Иран се стреми да постигне ядрена сделка със Съединените щати, но също така бързо се готви за война, ако преговорите се провалят: разполага въоръжените си сили, децентрализира командването, укрепва ядрените съоръжения и засилва потискането на вътрешното несъгласие. Според източници на изданието, лидерите на Ислямската република са убедени, че оцеляването на режима е заложено на карта.

Тръмп определи разговорите с Техеран като „добри“ предния ден, но добави, че Вашингтон вероятно ще „продължи напред“ през следващите десет дни.