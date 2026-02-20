НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Испания натиска ЕС: Искат отмяна на санкциите срещу Делси Родригес

          20 февруари 2026 | 13:36
          Пламена Ганева
          Испания ще поиска от Европейския съюз да отмени санкциите срещу временния лидер на Венецуела Делси Родригес, след приемането на закон за амнистия, който може да доведе до освобождаването на стотици политически затворници.

          Това обяви външният министър Хосе Мануел Албарес, цитиран от АФП.

          По думите му санкциите не са самоцел, а инструмент за постигане на конкретни политически цели.

          „Санкциите никога не са самоцел – те са средство за постигане на определени цели, така че във Венецуела да се води широк, мирен и демократичен диалог“, заяви Албарес пред журналисти в Барселона.

          Испанският първи дипломат подчерта, че ЕС трябва да даде ясен сигнал, че се подкрепят процесите, които водят към демократичен диалог.

          „Европейският съюз трябва да изпрати сигнал, че се движим в правилната посока в тази нова фаза“, допълни той.

          Изявлението идва на фона на политически промени във Венецуела, след като миналия месец САЩ заловиха Николас Мадуро, смятан за силния човек в страната, а временните власти започнаха да прилагат реформи.

