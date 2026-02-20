ИТН и „Възраждане“ поискаха оставката на кабинета „Гюров“

Андрей Гюров и служебният му кабинет се изправиха пред остри критики още в първите часове след полагането на клетва. В центъра на атаките се оказа вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков.

От Има такъв народ заявиха от парламентарната трибуна, че разполагат с документ, който според тях представлява присъда за шофиране в нетрезво състояние. Като допълнителен аргумент те посочиха и информация за криминални регистрации за притежание на наркотици. Партията поиска оставката на Цицелков и предупреди, че това е „само началото“, като следващата им мишена ще бъде министърът на правосъдието Андрей Янкулов.

Тошко Йорданов от ИТН заяви:

„Цицелков трябва да е в затвора“ заради това, че е употребил алкохол и е шофирал.

По думите му премиерът носи лична отговорност за назначението, тъй като познава Цицелков, а цялото правителство трябва да си тръгне.

От Възраждане също настояха за оставка на кабинета. Лидерът на формацията Костадин Костадинов заяви, че отговорност носи и държавният глава Илияна Йотова, както и Румен Радев, който според него е участвал в подбора на министрите.

„Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ“, каза Костадинов.

Той определи случая с Цицелков като „фрапантен“ и настоя за оттеглянето му от поста.

Критики отправиха и от „БСП-Обединена левица“. Манол Генов изрази мнение, че Цицелков следва да подаде оставка.