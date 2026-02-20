НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияПолитика

          Иво Христов: „Вицепремиер по честните избори“ е инструмент за контрол в кабинета

          20 февруари 2026 | 14:56 2170
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Постът „честни избори“ издава опит да се постави под контрол дейността на другите министри“, заяви Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, в интервю за БНР.

          - Реклама -
            
            

          Той се въздържа от персонални оценки, но посочи, че кабинетът на Андрей Гюров е съставен основно от представители на десни неправителствени организации и десни партии, като според него това е резултат от „злополучната конституционна реформа“.

          Христов коментира, че Борисов и Пеевски сега изразяват недоволство, въпреки че са подкрепили промените в Конституцията.

          „Сега усещат бумеранговия ефект“, отбеляза той.

          По думите му част от министрите нямат управленски опит, а сред тях има хора от НПО сектора с ясно заявена политическа принадлежност.

          Относно оставката на Цицелков, Христов я определи като „логична“, след като според него допуснатият гаф е бил твърде сериозен.

          „Мисля, че гафът с Цицелков е толкова голям, че не издържа 24 часа и оставката му е логична. А това „честни избори“ издава опит да се упражнява влияние“, коментира той.

          Бившият началник на президентския кабинет подчерта, че предишните служебни правителства, назначени от Радев, са организирали избори без сериозни оспорвания.

          „Никъде нямаше такъв причудлив вицепремиер по честните избори“, каза още Христов.

          Той коментира и избора на Милена Милотинова за директор на БНТ, като го определи като „някакво отпушване“ и изрази надежда за професионално развитие на обществената телевизия и връщане на принципите в публицистиката и новинарството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Росен Цветков пред „Евроком“: Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която се извинява за хора, които реално не познава
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          Пламена Ганева -
          Президентът Илияна Йотова освободи Стоил Цицелков като вицепремиер след скандал около биографията му. Решението идва часове след подадената оставка.
          Крими

          Жена изтегли над 70 000 евро от чужда карта в Берковица

          Десислава Димитрова -
          Задържаха 57-годишна жена, източила 70 600 евро от чужда банкова карта в Берковица, съобщиха от полицията.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions