Иво Христов: „Вицепремиер по честните избори“ е инструмент за контрол в кабинета

„Постът „честни избори“ издава опит да се постави под контрол дейността на другите министри“, заяви Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, в интервю за БНР.
Той се въздържа от персонални оценки, но посочи, че кабинетът на Андрей Гюров е съставен основно от представители на десни неправителствени организации и десни партии, като според него това е резултат от „злополучната конституционна реформа“.
Христов коментира, че Борисов и Пеевски сега изразяват недоволство, въпреки че са подкрепили промените в Конституцията.
По думите му част от министрите нямат управленски опит, а сред тях има хора от НПО сектора с ясно заявена политическа принадлежност.
Относно оставката на Цицелков, Христов я определи като „логична“, след като според него допуснатият гаф е бил твърде сериозен.
Бившият началник на президентския кабинет подчерта, че предишните служебни правителства, назначени от Радев, са организирали избори без сериозни оспорвания.
Той коментира и избора на Милена Милотинова за директор на БНТ, като го определи като „някакво отпушване“ и изрази надежда за професионално развитие на обществената телевизия и връщане на принципите в публицистиката и новинарството.