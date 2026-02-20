Иво Христов: „Вицепремиер по честните избори“ е инструмент за контрол в кабинета

„Постът „честни избори“ издава опит да се постави под контрол дейността на другите министри“, заяви Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, в интервю за БНР.

Той се въздържа от персонални оценки, но посочи, че кабинетът на Андрей Гюров е съставен основно от представители на десни неправителствени организации и десни партии, като според него това е резултат от „злополучната конституционна реформа“.

Христов коментира, че Борисов и Пеевски сега изразяват недоволство, въпреки че са подкрепили промените в Конституцията.

„Сега усещат бумеранговия ефект“, отбеляза той.

По думите му част от министрите нямат управленски опит, а сред тях има хора от НПО сектора с ясно заявена политическа принадлежност.

Относно оставката на Цицелков, Христов я определи като „логична“, след като според него допуснатият гаф е бил твърде сериозен.

„Мисля, че гафът с Цицелков е толкова голям, че не издържа 24 часа и оставката му е логична. А това „честни избори“ издава опит да се упражнява влияние“, коментира той.

Бившият началник на президентския кабинет подчерта, че предишните служебни правителства, назначени от Радев, са организирали избори без сериозни оспорвания.

„Никъде нямаше такъв причудлив вицепремиер по честните избори“, каза още Христов.

Той коментира и избора на Милена Милотинова за директор на БНТ, като го определи като „някакво отпушване“ и изрази надежда за професионално развитие на обществената телевизия и връщане на принципите в публицистиката и новинарството.