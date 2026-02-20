НА ЖИВО
          Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация
          Начало

          ИЗВЪНРЕДНО: Първи министър от служебния кабинет подаде оставка (ВИДЕО)

          20 февруари 2026 | 10:37 21030
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка.

          „Ще депозирам своята оставка, за да може фокусът да е на предстоящите избори.“

          „Атаките са безпочвени“

          Цицелков заяви, че обвиненията срещу него са неоснователни и подчерта, че честните избори са основен приоритет на служебното правителство.

          „Атаките срещу моя професионализъм са напълно безпочвени. Опазването на вота е моя кауза номер едно.“

          Той отхвърли изнесените в медиите твърдения и декларацията на „Има такъв народ“, прочетена от парламентарната трибуна по-рано през деня. Цицелков обяви, че ще търси правата си в съда срещу всеки, който е „опетнил името му“.

          Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация

          Разговор с премиера

          По думите му решението е взето след разговор със служебния министър-председател Андрей Гюров.

          „Изглежда, че в този момент моята личност по-скоро не носи позитиви за правителството.“

          Оставката ще бъде депозирана още днес

          Вижте брифинга в Министерския съвет.

