ИЗВЪНРЕДНО: Първи министър от служебния кабинет подаде оставка (ВИДЕО)

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка.

„Ще депозирам своята оставка, за да може фокусът да е на предстоящите избори.“ - Реклама -

„Атаките са безпочвени“

Цицелков заяви, че обвиненията срещу него са неоснователни и подчерта, че честните избори са основен приоритет на служебното правителство.

„Атаките срещу моя професионализъм са напълно безпочвени. Опазването на вота е моя кауза номер едно.“

Той отхвърли изнесените в медиите твърдения и декларацията на „Има такъв народ“, прочетена от парламентарната трибуна по-рано през деня. Цицелков обяви, че ще търси правата си в съда срещу всеки, който е „опетнил името му“.

Разговор с премиера

По думите му решението е взето след разговор със служебния министър-председател Андрей Гюров.

„Изглежда, че в този момент моята личност по-скоро не носи позитиви за правителството.“

Оставката ще бъде депозирана още днес

Вижте брифинга в Министерския съвет.