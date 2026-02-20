ИЗВЪНРЕДНО: Първи министър от служебния кабинет подаде оставка (ВИДЕО)

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка.
„Атаките са безпочвени“
Цицелков заяви, че обвиненията срещу него са неоснователни и подчерта, че честните избори са основен приоритет на служебното правителство.
Той отхвърли изнесените в медиите твърдения и декларацията на „Има такъв народ“, прочетена от парламентарната трибуна по-рано през деня. Цицелков обяви, че ще търси правата си в съда срещу всеки, който е „опетнил името му“.
Разговор с премиера
По думите му решението е взето след разговор със служебния министър-председател Андрей Гюров.
Оставката ще бъде депозирана още днес
