      петък, 20.02.26
          ГОРЕЩО
          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети

          20 февруари 2026 | 17:46 130
          Снимка: Обективно.БГ
          Летище „Васил Левски“ ще бъде изцяло затворено освен за военни полети пред нощта на 23 февруари от 01:15 до 02:50 и на 24 февруари от 01:05 до 03:35. Това става ясно от профила в Х на платформата за проследяване на полети Flightradar24.

          Към момента от летището няма никаква информация за причините за затварянето.

          Припомняме, че тази седмица на летището бяха разположени 6 американски товарни самолета, известни като „летящи цистерни“. Те са способни да презареждат гориво във въздуха.

          Пред „Евроком“ международният експерт Валентин Иванов-Кардамски коментира, че е възможно тогава да бъде ударен Иран. Редом с шестте самолета-цистерни, към Близкия изток бяха изпратени общо 120 самолета и два самолетоносача.

          Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София
          Правосъдие

          47 екоактивисти пред съда във Виена за щети и акции с боя

          Пламена Ганева -
          47 екоактивисти от „Последно поколение“ са изправени пред съда във Виена за щети след акции с боя на летище и канцлерството. Делото ще се гледа на части през следващите седмици.
          Крими

          Борислав Сандов за случая „Петрохан“: Разказ за „спечелена битка срещу дървената мафия“

          Десислава Димитрова -
          Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов публикува във Facebook позиция, в която говори за „спечелена битка срещу дървената мафия“ и дава своята гледна точка по случая „Петрохан“.
          Инциденти

          Тежка катастрофа край Хасково: Двама загинаха, майка и дете са пострадали

          Росица Николаева -
          Загиналите са водачът на автомобила и една от спътниците му
