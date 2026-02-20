КЕВР започна извънредна проверка на ВиК-Шумен след дни без вода

Комисия за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на ВиК-Шумен след сигнали за влошено качество на водоснабдителната услуга.

Проверката е назначена след като жители на Шумен останаха без вода в продължение на няколко дни заради авария в помпена станция. По информация на медии, въпреки че водоподаването вече е възстановено, водата е негодна за пиене и не се препоръчва от здравните власти.

От КЕВР съобщават, че в рамките на проверката ще бъдат изяснени причините за аварията, както и оперативността и адекватността на предприетите мерки от водното дружество. Ще се анализира и дали са изпълнени задълженията за своевременно информиране на гражданите и осигуряване на водоноски.

ВиК-Шумен трябва да представи пред регулатора пълен анализ на ситуацията, както и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад. При установени нарушения Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качествени и непрекъсваеми услуги и защита на правата на потребителите.