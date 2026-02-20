НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияОбщество

          КЕВР започна извънредна проверка на ВиК-Шумен след дни без вода

          Жителите на града останаха без водоподаване заради авария, ще се проверява реакцията на дружеството

          20 февруари 2026 | 12:33 260
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Комисия за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на ВиК-Шумен след сигнали за влошено качество на водоснабдителната услуга.

          - Реклама -
            
            

          Проверката е назначена след като жители на Шумен останаха без вода в продължение на няколко дни заради авария в помпена станция. По информация на медии, въпреки че водоподаването вече е възстановено, водата е негодна за пиене и не се препоръчва от здравните власти.

          От КЕВР съобщават, че в рамките на проверката ще бъдат изяснени причините за аварията, както и оперативността и адекватността на предприетите мерки от водното дружество. Ще се анализира и дали са изпълнени задълженията за своевременно информиране на гражданите и осигуряване на водоноски.

          Ще прелее ли язовир „Копринка“ след валежите Ще прелее ли язовир „Копринка“ след валежите

          ВиК-Шумен трябва да представи пред регулатора пълен анализ на ситуацията, както и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването.

          След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад. При установени нарушения Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качествени и непрекъсваеми услуги и защита на правата на потребителите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)

          Екип Евроком -
          Той твърди, че приоритет на управляващите е да „заметат следите“, водещи към политическа формация ПП-ДБ
          Общество

          Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

          Дамяна Караджова -
          Гмуркачка, познавала групата, отрича слухове за незаконни дейности и разказва за духовните практики на лама Иво
          Общество

          Опасно време: Оранжев код за снеговалежи утре (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Предупрежденията са в сила за цяла Централна и Източна България
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions