      петък, 20.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоВойна

          Киев обвини Русия в подготовка на серия убийства в Украйна и Молдова

          20 февруари 2026 | 11:50 870
          Обвиняеми в подготовка на убийства в Украйна
          Обвиняеми в подготовка на убийства в Украйна
          В Украйна обявиха, че са осуетили опит на Русия да извърши серия от поръчкови убийства в страната и Молдова. Основните „цели“ предполагаемо са били украински журналисти и общественици, ръководители на стратегически предприятия и военни от Главното разузнавателно управление, включително членове на Чуждестранния легион, съобщава УНИАН.

          Според пресслужбата на СБУ, мащабна специална операция с кодово име „Енигма 2.0“ е неутрализирала руска оперативна група в двете страни, която се е готвила да убие високопоставени лица в Украйна.

          Според твърденията на обвинението, за да елиминират потенциалните жертви, членовете на групата са разработили различни планове за убийства, от стрелби от упор до атентати с коли. Руските разузнавателни служби са предлагали награди до 100 000 долара за убийствата, в зависимост от статута на лицето.

          Лидерът на групата – 34-годишен рецидивист от Молдова – е задържан, заедно с двама негови агенти и техни съучастници от Украйна и ЕС.

          Според разследването, главният заподозрян е бил вербуван от руските разузнавателни служби, докато е излежавал присъда в руски затвор. След освобождаването си е изпратен в Молдова, за да сформира разузнавателна и бойна група под руски контрол.

          Твърди се, че агентът е вербувал „съмишленици“ с прокремълски възгледи, предимно такива с военен опит. След това агентите са били разпределени в групи. Първата група е наблюдавала местоположенията и ежедневието на потенциалните жертви, докато втората се е състояла от „наемни убийци“, които са извършвали поръчкови убийства.

          След това руските агенти са били прехвърлени в Украйна, преоблечени като туристи, и впоследствие са били разпръснати по наети апартаменти в различни региони.

          Следствието смята, че агентите са били в постоянен контакт с резидента и са получавали средства за плановете за убийство чрез портфейли с криптовалута и банкови карти от чуждестранни банки.

          За да наблюдават „целите“, агентите са се представяли за куриери на куриерски услуги, като са правили снимки и видеоклипове на целите, геолокирали са ги в Google Maps и са „докладвали“ на обитателя.

          По време на обиски от задържаните са били иззети огнестрелни оръжия, боеприпаси, бойни гранати и комуникационно оборудване.

          Според Главната прокуратура на Украйна групата е планирала убийствата на видни украински граждани и чужденци.

          „Жертвите са били предназначени да бъдат известни личности в Украйна, по-специално един от тях, Андрей Юсов, представител по стратегически комуникации в Главното разузнавателно управление и заместник-председател на Координационния щаб за третиране на военнопленници“, се казва в изявлението.

          Планираните убийства на тези лица, според организаторите, са имали за цел да провокират обществено недоволство, да повлияят негативно на ситуацията със сигурността и да бъдат използвани за подривна дейност срещу Украйна.

          За да осуетят престъпните планове, служителите на реда едновременно са извършили над 20 претърсвания в няколко региона на Украйна в жилищата на лица, вероятно замесени в поръчковите убийства.

          По време на разследването са иззети мобилни телефони, компютърна техника, оръжия, боеприпаси и взривни вещества. Твърди се, че е записана с руски куратори, потвърждаваща координацията на престъпната дейност.

          Според Главната прокуратура, в Украйна са задържани седем лица. Успоредно с това са извършени спешни разследващи действия в Молдова, където са задържани още трима извършители, включително организаторът на мрежата и двама негови съучастници.

