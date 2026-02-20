Заместник-министърът на културата на Кипър Василики Касианиду обяви нови проекти за консервация на исторически обекти в археологическия парк в Пафос. Новината бе съобщена по време на посещението ѝ в комплекса в четвъртък. Паркът е най-посещаваният туристически обект на острова и е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Касианиду съобщи за успешното завършване на обновяването на най-голямата раннохристиянска базилика на острова – „Хрисополитиса“. Инвестицията е на стойност близо 1 млн. евро. Дейностите включват реставрация на пешеходните мостове над античните руини и мозаечните подове, както и изграждане на нови алеи. Монтирани са информационни табели и прозрачни настилки за защита на антиките.

Основната цел на подобренията е опазването на паметника и улесняването на достъпа до него, отбеляза заместник-министърът. Проектите са част от програмата за обновяване на обекти във връзка с кипърското европредседателство, което започна на 1 януари.

През настоящата година министерството планира дейности в античния град Неа Пафос и некропола „Гробниците на царете“. Предвижда се консервация на мозайки и подобряване на инфраструктурата за обслужване на посетителите.