      петък, 20.02.26
          Кипър обяви нови проекти за опазване на културното наследство в Пафос

          Археологическият парк в Пафос подготвя и нови проекти за опазване на античните мозайки

          20 февруари 2026 | 14:19
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Заместник-министърът на културата на Кипър Василики Касианиду обяви нови проекти за консервация на исторически обекти в археологическия парк в Пафос. Новината бе съобщена по време на посещението ѝ в комплекса в четвъртък. Паркът е най-посещаваният туристически обект на острова и е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

          Столична община спря търга за къщата на Иван Евстратиев Гешов Столична община спря търга за къщата на Иван Евстратиев Гешов

          Касианиду съобщи за успешното завършване на обновяването на най-голямата раннохристиянска базилика на острова – „Хрисополитиса“. Инвестицията е на стойност близо 1 млн. евро. Дейностите включват реставрация на пешеходните мостове над античните руини и мозаечните подове, както и изграждане на нови алеи. Монтирани са информационни табели и прозрачни настилки за защита на антиките.

          Основната цел на подобренията е опазването на паметника и улесняването на достъпа до него, отбеляза заместник-министърът. Проектите са част от програмата за обновяване на обекти във връзка с кипърското европредседателство, което започна на 1 януари.

          Експерти искат спешно създаване на Държавна агенция за опазване на културното наследство Експерти искат спешно създаване на Държавна агенция за опазване на културното наследство

          През настоящата година министерството планира дейности в античния град Неа Пафос и некропола „Гробниците на царете“. Предвижда се консервация на мозайки и подобряване на инфраструктурата за обслужване на посетителите.

