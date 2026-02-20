Депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински определи предстоящото затваряне на летище София през нощта на 23 и 24 февруари като „ужасяваща новина“. В телевизионно участие той обвърза ограничението с присъствието на американски самолети и цистерни на аерогарата. Според него това е част от подготовка за военни удари на САЩ срещу Иран, а България се превръща в плацдарм, което поставя под риск националната сигурност.

- Реклама -

Веселински отправи остри критики към служебния премиер Андрей Гюров и състава на новия кабинет. Той определи началото на мандата като скандално заради липсата на химн при представянето на правителството и го нарече „черна прокоба“. Народният представител заяви, че в Министерския съвет има силно влияние на ГЕРБ и ПП, а министрите са „стари муцуни“, включително върнати фигури от предишни управления.

По отношение на скандала в Петрохан, депутатът обвини институциите и вътрешния министър в мълчание и прикриване на истината. Веселински нарече ситуацията „перверзия“ и изрази съмнение относно официалните версии за случилото се, като настоя за пълна прозрачност.

Председателят на парламентарната група на МЕЧ призова за масово гласуване на изборите на 19 април като единствен начин за промяна на модела. Той отхвърли социологическите проучвания, визирайки конкретно агенция „Маркет Линкс“, и ги определи като манипулативни опити за отказване на избирателите.

В края на разговора Веселински лансира тезата за възможна бъдеща коалиция между партия МЕЧ и президента Румен Радев. Според него подобно партньорство би било успешна формула за управление, тъй като вижданията им във външната политика съвпадат напълно.