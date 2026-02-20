НА ЖИВО
          Кирил Веселински: Американски самолети са на летище София, готвят се удари срещу Иран

          Кирил Веселински с остра версия за затварянето на аерогарата и критика към служебния кабинет

          20 февруари 2026 | 19:20 37611
          Кирил Веселински: Американски самолети са на летище София, готвят се удари срещу Иран
          Кирил Веселински: Трябва министър, който да отговаря за идиотите в МС
          "Трябва министър, който да отговаря за идиотите в Министерски съвет". Това каза народният представител от ПП МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев.
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински определи предстоящото затваряне на летище София през нощта на 23 и 24 февруари като „ужасяваща новина“. В телевизионно участие той обвърза ограничението с присъствието на американски самолети и цистерни на аерогарата. Според него това е част от подготовка за военни удари на САЩ срещу Иран, а България се превръща в плацдарм, което поставя под риск националната сигурност.

          Кирил Веселински: Борисов и Пеевски ограбиха българския народ със сметките за ток Кирил Веселински: Борисов и Пеевски ограбиха българския народ със сметките за ток

          Веселински отправи остри критики към служебния премиер Андрей Гюров и състава на новия кабинет. Той определи началото на мандата като скандално заради липсата на химн при представянето на правителството и го нарече „черна прокоба“. Народният представител заяви, че в Министерския съвет има силно влияние на ГЕРБ и ПП, а министрите са „стари муцуни“, включително върнати фигури от предишни управления.

          По отношение на скандала в Петрохан, депутатът обвини институциите и вътрешния министър в мълчание и прикриване на истината. Веселински нарече ситуацията „перверзия“ и изрази съмнение относно официалните версии за случилото се, като настоя за пълна прозрачност.

          Кирил Веселински: Единственият начин за честни избори е те да се случат с машини Кирил Веселински: Единственият начин за честни избори е те да се случат с машини

          Председателят на парламентарната група на МЕЧ призова за масово гласуване на изборите на 19 април като единствен начин за промяна на модела. Той отхвърли социологическите проучвания, визирайки конкретно агенция „Маркет Линкс“, и ги определи като манипулативни опити за отказване на избирателите.

          В края на разговора Веселински лансира тезата за възможна бъдеща коалиция между партия МЕЧ и президента Румен Радев. Според него подобно партньорство би било успешна формула за управление, тъй като вижданията им във външната политика съвпадат напълно.

