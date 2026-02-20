НА ЖИВО
          Колко е разликата в заплатите между публичния и частния сектор?

          Данните за третото тримесечие на 2025 г. показват по-високи възнаграждения в държавните структури

          20 февруари 2026 | 08:53 870
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Разликата между заплатите в частния и държавния сектор продължава да расте, показват данните на НСИ за третото тримесечие на 2025 година. Средната брутна заплата в държавните структури достига 2844 лева, докато в частния сектор тя е 2621 лева, което е една от най-големите разлики в полза на публичния сектор през последните години.

          Темата предизвика сблъсък на позиции в „Здравей, България“ между председателя на Общото събрание на АИКБ Васил Велев и президента на КНСБ Пламен Димитров.

          Васил Велев изтъкна, че разликата в нетните доходи е още по-голяма – около 526 лева средно, тъй като част от служителите в публичния сектор плащат само 10% данък върху доходите и не внасят осигуровки за своя сметка.

          „Реално от брутното им възнаграждение се удържат 10%. В същото време работещите в реалния сектор плащат 22,4% за осигуровки за своя сметка и Данък общ доход“, обясни Велев.

          Според него, когато възнагражденията в публичния сектор изпреварват значително тези в частния, това води до изтегляне на кадри от бизнеса към държавната администрация и отслабва икономиката.

          „Освен това по-високите заплати в публичния сектор се изплащат на повече хора, отколкото ни трябват“, заяви той.

          Пламен Димитров оспори тезата за изоставане на частния сектор и направи разграничение между „държавен“ и „обществен“ сектор.

          „Ако сравним третото тримесечие на 2022 г. с третото тримесечие на 2025 г., реалният ръст на заплатите е 22,7% в частния сектор и 22,1% в обществения сектор“, посочи той.

          По думите му разликите варират през годините, като през 2025 г. общественият сектор получава със 75 евро повече, но това може да се изравни до края на годината.

          „Трябва да се говори със статистика, а не със стъкмистика“, заяви Димитров, позовавайки се на данни на НСИ.

          Според него средната работна заплата за страната към момента е 2678 лева, като е нараснала с 65% за последните четири години.

          Дебатът очерта различни гледни точки за структурата на възнагражденията и влиянието им върху пазара на труда, като въпросът за баланса между публичния и частния сектор остава отворен.

