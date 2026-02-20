НА ЖИВО
          Война

          Командващият Националната гвардия на Украйна: Никой няма да предава украинска територия на Русия

          20 февруари 2026 | 09:46
          Предаването на територии, контролирани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), на Русия „в момента е невъзможно“, заяви бригаден генерал Александър Пивненко, командир на Националната гвардия на Украйна (НГУ), в интервю пред BBC Украйна.

          „Прекратяването на огъня по линията на контакт е нещо, което можем да разберем. Но никой няма да се откаже от територия“, заяви Пивненко.

          В същото време той посочи, че ако Върховният главнокомандващ даде такава заповед, украинските военни ще се съобразят. Остават обаче въпроси как населението на страната ще реагира на това.

          „Защото ние сме държава, управлявана от върховенството на закона. Но как ще реагира нашето население на това и защо изобщо да си правим труда да се защитаваме? … Можехме да постигнем споразумение още тогава и просто да се откажем например от Луганск и Донбас и да прекратим войната, образно казано. Загубихме голяма част от населението и територията си, само за да спрем и просто да се откажем от територия“, обяснява Пивненко.

