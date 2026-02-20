Командващият Националната гвардия: Украйна може да воюва още няколко години

Украйна може да продължи да се бори срещу Русия още няколко години. Това мнение изрази Александър Пивненко, бригаден генерал и командир на Националната гвардия на Украйна, в интервю за BBC Украйна, коментирайки изявлението на Тръмп, че Украйна ще загуби войната, ако не бъде постигнато прекратяване на огъня възможно най-скоро.

„На 100% бихме могли да продължим да се борим още няколко години. Но аз вярвам, че войните като цяло трябва да приключат. Убиването на хора за територия и ресурси на тази планета е много неразбираемо нещо за нас. Трябва да приключва“, заяви Пивненко.

В същото време той отбеляза, че хората са уморени от войната. Цената на мирното споразумение обаче е от решаващо значение.

„Всички искат войната да приключи. Но основният въпрос за нас е: на каква цена? Или прекратяване на огъня, с което мисля, че всички ще се съгласят. А след това преосмисляне на бъдещите действия и споразумения. Или загуба на територия. Да кажем просто, че няма да се откажем от нищо, сигурен съм“, добави Пивненко.

На въпрос на журналист как Украйна може да се бори с Русия, която я превъзхожда числено, Пивненко посочи икономическия натиск върху Москва. Той също така отбеляза, че Украйна може да се защити срещу Русия „година или две“, но само ако получава помощ от своите партньори в Европа и САЩ.

„Но ако убиваме все повече и повече руснаци, няма да приключим война с количество“, увери Пивненко.

В същото време генералът заяви, че Украйна продължава да създава икономически проблеми за Русия. Това може да повлияе на Москва след края на войната.

„Следвоенният период ще бъде още по-труден за тях, защото ще трябва да обяснят на народа си за какво е била войната и защо са настъпили толкова много загуби. Знаем цял регион, където вече няма хора в призивна възраст“, ​​отбеляза Пивненко.