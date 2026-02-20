НА ЖИВО
          Война

          Командващият НГУ поиска стратегически оръжия за победа на Украйна над Русия

          За да спечели, Украйна преди всичко се нуждае от повече стратегически оръжия. Това мнение изрази бригаден генерал Александър Пивненко, командир на Националната гвардия на Украйна (НГУ), в интервю за BBC Украйна.

          „Това биха могли да бъдат ракети с голям обсег за унищожаване на командни пунктове и техните пилоти, точно както правят със своите самолети и своите КАБ, които, за съжаление, нямаме в количество и обем, за да отвърнем на удара“, казва Пивненко.

          Той добави, че Украйна разполага с далекобойни дронове Deep Strike, които изпълняват тези мисии. Унищожаването на вражески цели в оперативна дълбочина обаче остава от решаващо значение.

          „На тактическо ниво разполагаме с всички необходими оръжия – дронове и FPV дронове. Вършим много добра работа. Но в оперативна дълбочина ще ни трябват оръжия, които биха могли да действат като ракети с голям обсег, като HIMARS, и системи, които бихме могли да изстреляме от нашите самолети, за да изпълним тези мисии“, добави Пивненко.

          Според него, Украйна също няма достатъчно персонал за извършване на ротации: „За да можем да имаме втори комплект войски, например, и да можем лесно да се ротираме, по един комплект, да даваме на хората почивка и отпуск. За съжаление, нямаме това в достатъчна степен“.

