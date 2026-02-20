НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи

          Няма как да подминем изключително неадекватната позиция на президентката Йотова

          20 февруари 2026 | 09:53 360
          Росица Николаева
          Нужни са оставки на министри, въпросът е защо стигнахме до назначаването на това правителство.“ Това попита пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          Няма как да подминем изключително неадекватната позиция на президентката Йотова. Ще ви припомня, че президентът има пълномощията да не назначи служебното правителство. Вече има прецедент – кабинетът на Горица Кожарева бе отхвърлен заради Калин Стоянов“, каза още той.

          Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това? Те са били продукт на селекция. Всеки един от тези хора не е случаен.“

          „Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме откровени, ярко изразени политически лидери. Включително виждаме политически лидер на партия – Христанов, той председател на партия. И същевременно Йотова вчера каза, че вътре нямало партийни фигури„, допълни той.

          Няма министър в служебния кабинет, който не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Цицелков. Този човек би трябвало, ако има все пак някакво достойнство, да си подаде оставката. Друг е въпросът обаче защо този човек толкова години е бил в Обществения съвет към ЦИК.

          И само ние ли обръщаме внимание, че всъщност той също не е случайно хванат от улицата, а доскоро беше един от хората, които обясняваха как трябва да се правят честни избори в Българи. Как да има после доверие хората в изборната система. като казах изборна система и доверие.“

