      петък, 20.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияОбщество

          Краен срок за заявленията за матурите и професионалните изпити – днес е последният ден

          Зрелостниците разполагат с последни часове за регистрация, а датите за сесията май–юни 2026 г. вече са окончателно определени

          20 февруари 2026 | 11:00 270
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днес, 20 февруари 2026 г., изтича крайният срок за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК).

          Процедурата по подаване на документите стартира на 5 февруари 2026 г., като включваше подаване на заявления, тяхното регистриране в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки. Днес е последният ден, в който това може да бъде направено.

          След изтичането на крайния срок заявления няма да бъдат приемани.

          Вече са определени и датите за провеждане на държавните изпити през сесията май–юни 2026 г.

          Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 20 май 2026 г. от 08:30 ч.

          Вторият задължителен държавен зрелостен изпит или задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта по теория на професията) е насрочен за 22 май 2026 г., също с начален час 08:30 ч.

          Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на учениците ще се проведат в периода 26 май – 2 юни 2026 г.

