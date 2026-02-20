Краен срок за заявленията за матурите и професионалните изпити – днес е последният ден

Днес, 20 февруари 2026 г., изтича крайният срок за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК).

- Реклама -

Процедурата по подаване на документите стартира на 5 февруари 2026 г., като включваше подаване на заявления, тяхното регистриране в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки. Днес е последният ден, в който това може да бъде направено.

След изтичането на крайния срок заявления няма да бъдат приемани.

Вече са определени и датите за провеждане на държавните изпити през сесията май–юни 2026 г.

Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 20 май 2026 г. от 08:30 ч.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит или задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта по теория на професията) е насрочен за 22 май 2026 г., също с начален час 08:30 ч.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на учениците ще се проведат в периода 26 май – 2 юни 2026 г.