Летище „Доналд Тръмп“: Сенатът на Флорида одобри преименуването въпреки местното недоволство

Сенатът на Флорида одобри преименуването на международното летище в Палм Бийч на името на президента Доналд Тръмп, въпреки острото несъгласие на демократите и част от местните жители.

Законопроектът беше приет с 25 гласа „за“ срещу 11 „против“, а за финализиране на промяната е необходим единствено подписът на губернатора Рон Десантис. Камарата на представителите на щата вече е дала одобрението си дни по-рано.

Инициативата беше внесена от сенаторката Деби Мейфийлд, която аргументира предложението с това, че Тръмп – преместил официалната си резиденция във Флорида след първия си мандат – заслужава признание заради депортирането на над 400 000 имигранти и натиска върху Мексико и Канада по въпроса с трафика на фентанил.

„За мен е чест да представя този законопроект за преименуване на международното летище Палм Бийч в чест на първия жител на Флорида, избран за президент на Съединените щати“, заяви Мейфийлд.

Промяната се вписва в по-широките усилия на президента и републиканците за именуване на институции на негово име. Във Флорида вече има няколко улици, носещи неговото име, включително пътят към Мар-а-Лаго – „булевард Доналд Дж. Тръмп“.

Демократите обаче остро разкритикуваха решението, като поставиха под въпрос разходите от 5,5 милиона долара, които ще покрият подмяната на табели, брандиране, уебсайт и технологични системи.

Те напомниха и че идеята е срещнала съпротива сред жителите на окръг Палм Бийч, където на президентските избори през 2024 г. Тръмп е получил близо 6000 гласа по-малко от Камала Харис, въпреки че печели щата Флорида.