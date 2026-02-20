Левски официално представи защитник

Левски официално привлече защитника Стипе Вуликич от италианския Сампдория като трето ново попълнение тази зима. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година в Сплит (Хърватия). Юноша на местния гранд Хайдук, като преминава през всички юношески формации на клуба. Започва професионалната си кариера в НК Солин през лятото на 2019 година записвайки 37 мача и 1 гол. През лятото на 2021 година преминава в друг местен тим Хърватски Драговоляц, с чийто екип изиграва 30 мача. Година по-късно става част от италианския Перуджа, където изиграва 38 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2024 година е трансфериран в Сампдория, където записва 28 мача. През зимата на 2025 година е преотстъпен за 6 месеца в друг италиански клуб – Модена, с чийто екип изиграва 6 мача.

“ПФК Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Стипе Вуликич и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка”, приветстваха „сините“ новия си защитник.