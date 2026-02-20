Лудогорец с едни гърди напред след първия рунд срещу Ференцварош

Българският шампион Лудогорец победи Ференцварош с 2:1 в първи плейофен двубой от турнира Лига Европа. Точни за родния тим бяха Квадво Дуа и Сон. За унгарците се разписа Бамиделе Юсуф. Двубоят се игра на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Реваншът е идния четвъртък в Унгария. Съперник на крайния победител в предстоящите 1/8-финали ще е някой измежду Брага и Порто.

Откриващият четвърт час на срещата не премина с особено високо темпо. Ференцварош бе по-настоятелният отбор пред съперниковата врата, но без да създава реално голово положение.

Така се стигна до 24-ата минута, когато Лудогорец излезе напред в резултата. „Орлите“ организираха многоходова атака, с която унгарската защита не съумя да се справи. При ситуацията Педро Нареси отправи коженото кълбо към Квадво Дуа, а той с изстрел в близкия десен ъгъл вкара – 1:0.

Само четири минути след попадението на българския тим, Ференцварош изравни резултата. Мохамад Абу Фани пусна чудесно извеждащо подаване към Бамиделе Юсуф, а нападателят стреля от малък ъгъл и не остави шансове на Хендрик Бонман – 1:1.

В 42-рата минута Франко Ковачевич бе изведен очи в очи с Хендрик Бонман и стреля по земя, ала Бонман се справи. Малко след това Бамиделе Юсуф получи отляво и пробва удар, но този път не уцели вратата на домакините.

В добавеното време Ференцварош пропиляха нов добър шанс да осъществят пълен обрат. Тогава Каду бе изведен в наказателното поле и се озова сам с Бонман, след което нанесе изстрел, с който германският страж се справи и така статуквото остана непроменено.

Малко след час игра гостите имаха добър шанс да излязат напред в резултата. Каду прати працизно центриране към наказателното поле. Там Франко Ковачевич скочи, за да играе с глава и след рикошет в Диниш Алмейда се стигна до ъглов удар.

В средата на втората част Лудогорец излезе отново напред в резултата. Току що появилият се на терена Ерик Маркус намери Сон, испанският десен бек залъга футболист на гостите, напредна и с левия крак заби топката в горния десен ъгъл на противниковата врата.

9 минути преди края на редовното време Бамиделе Юсуф проби отдясно в наказателното поле на Лудогорец и стреля опасно към далечния ъгъл на съперниковата врата, като топката премина на сантиметри покрай страничния стълб.

Така се стигна до 94-та минута, когато Кайо Видал вкара нов гол за домакините, но той бе отменен, заради засада.

Останалите резултати от четвъртък вечер:

Фенербахче – Нотингам Форест 0:3

Бран – Болоня 0:1

Динамо Загреб – Генк 1:3

ПАОК – Селта Виго 1:2

Панатинайкос – Виктория Пилзен 2:2

Селтик – Щутгарт 1:4

Лил – Цървена звезда 0:1