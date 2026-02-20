НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Луната измести Марс: Новата практична стратегия на Илон Мъск

          20 февруари 2026 | 18:21 300
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          SpaceX променя приоритетите си, като измества фокуса от колонизирането на Марс към изграждане на база на Луната. Според анализ на Wion, базиран на последни изявления на Илон Мъск в платформата X, естественият спътник на Земята вече се разглежда като по-практична и непосредствена цел.

          Промяната беше потвърдена официално по-рано този месец. Основният аргумент е логистиката. Прозорците за полет до Марс се отварят веднъж на 26 месеца, а пътуването трае около шест месеца. За разлика от това, мисии до Луната могат да се стартират приблизително на всеки десет дни, а пътуването отнема едва два дни.

          Близостта позволява по-бързо тестване и усъвършенстване на технологии за заселване. Вместо години чакане за резултати от марсиански мисии, инженерите могат да анализират и коригират системите в рамките на месеци. Мъск сравнява този процес с тренировки на празен път преди излизане на натоварена магистрала.

          Икономическият фактор също има тежест. Лунната повърхност съдържа воден лед, метали и хелий-3. Според Wion вече съществува интерес към търговски сделки за добив на хелий-3, чиято потенциална стойност се оценява на стотици милиони долари годишно.

          Сред технологичните идеи е и изграждането на електромагнитна система за изстрелване (магнитен катапулт). Поради липсата на атмосфера и по-слабата гравитация, подобно съоръжение би могло да изстрелва товари и сателити в Космоса с минимален енергиен разход, превръщайки лунната база в производствен и логистичен център.

          Въпреки новия приоритет, Марс остава дългосрочна цел. През септември 2025 г. Мъск заяви, че самодостатъчна колония на Червената планета е възможна до 30 години. Според актуалните му прогнози пилотирана мисия до Марс може да се осъществи около 2031 г., като активната фаза на подготовка ще започне след пет до шест години.

