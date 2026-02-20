Вицепремиерът Стоил Цицелков трябва сам да подаде оставка, ако изнесените данни за неговото минало отговарят на истината. Това заяви бившият екоминистър от БСП Манол Генов в кулоарите на парламента. Коментарът му бе провокиран от декларация на „Има такъв народ“, в която бяха отправени обвинения за криминални регистрации на служебния вицепремиер.

- Реклама -

По-рано от трибуната председателят на групата на ИТН Тошко Йорданов съобщи, че Цицелков е арестуван за марихуана, за нетрезво състояние и има инцидент с жена в Гана. Според изнесената информация, вицепремиерът с ресор „честни избори“ е бил заловен да шофира с алкохол в кръвта. Медийни публикации потвърдиха, че Стоил Цицелков е осъждан за шофиране с алкохол и опит за бягство още през 2011 г. Генов бе категоричен, че при такива обстоятелства не е нужно някой да иска оставката на Цицелков, а той сам трябва да я депозира.

В свое първо телевизионно интервю като държавен глава Илияна Йотова уточни, че няма правомощия да поиска оставката директно. Тя обаче изрази готовност да разпише указ за освобождаване веднага, ако служебният премиер Андрей Гюров направи такова предложение. Йотова допълни, че при потвърждение на информацията за арестите, Цицелков няма място и в Обществения съвет към ЦИК.

Манол Генов коментира и решението на Върховния административен съд (ВАС), с което бе потвърдена заповедта за затваряне на дружеството „Кроношпан“ във Велико Търново. Още през януари Манол Генов разпореди спиране на „Кроношпан“ след сигнали за обгазяване, като тогава заповедта срещна административни пречки при връчването. Съдът сега отхвърли решението на магистратите в Бургас и призна действията на екоинспекцията за законосъобразни.

Според бившия министър казусът е доказателство, че недоволството на гражданите е било основателно, въпреки твърденията на компанията за липса на миризми. Той отбеляза, че съдът е взел предвид усещането на хората за замърсяване, което не винаги може да се измери с уреди. Генов изрази надежда дружеството да ускори инвестиционната си програма за ограничаване на емисиите, за да се гарантира здравето на жителите на Велико Търново.