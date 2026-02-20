НА ЖИВО
          Марин Петков титуляр при загуба на Ал Таавун

          Бившата звезда на Левски получи жълт картон срещу Ал Файха

          20 февруари 2026 | 23:51 100
          Марин Петков игра 69 минути при домакинската загуба на Ал Таавун с 2:3 от Ал Файха в двубой от 22-рия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

          Бившият нападател на Левски отново започна като титуляр и получи жълт картон в 20-ата минута, а в средата на второто полувреме беше заменен от Мохамед Ал-Кахтани.

          Ал Таавун е в серия от три мача без победа, а в следващия кръг ще посрещне гранда Ал Хилал, който е и лидер в класирането.

          Там играят звездите Карим Бензема, Тео Ернандес, Дарвин Нунес, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.

