Марин Петков титуляр при загуба на Ал Таавун

Марин Петков игра 69 минути при домакинската загуба на Ал Таавун с 2:3 от Ал Файха в двубой от 22-рия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Бившият нападател на Левски отново започна като титуляр и получи жълт картон в 20-ата минута, а в средата на второто полувреме беше заменен от Мохамед Ал-Кахтани.

Ал Таавун е в серия от три мача без победа, а в следващия кръг ще посрещне гранда Ал Хилал, който е и лидер в класирането.

Там играят звездите Карим Бензема, Тео Ернандес, Дарвин Нунес, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.