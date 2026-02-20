Марсилия е катастрофа

Смяната на треньора не успя да събуди Олимпик Марсилия. В първия мач под ръководството на новия наставник Хабиб Бей, кризата при марсилци изглежда по-дълбока от всякога. ОМ допусна безлично и напълно заслужено поражение с 0:2 при гостуването си на Брест. В герой за домакините се превърна Людовик Ажорке, който отбеляза и двете попадения през първото полувреме, докато вратарят Грегоар Кудер влезе в историята, спасявайки първата си дузпа в професионалната кариера.

Катастрофално първо полувреме за ОМ

Двубоят започна по възможно най-лошия сценарий за гостите. Още в 10-ата минута защитата на Марсилия, в която световният шампион Бенжамен Павар изигра изключително слаб и колеблив мач, капитулира. След центриране на Маниети и рикошет, Людовик Ажорке се оказа на точното място и с глава отбеляза за 1:0.

Това бе 11-ият допуснат гол за марсилци в последните им четири гостувания. Вместо реакция, гостите изглеждаха объркани и уязвими. В 15-ата минута Ажорке пропусна чисто положение сам срещу Рули, но не сгреши в 29-ата минута. Отново след центриране на Маниети, този път отдясно, Ажорке се извиси над защитниците (отново надскачайки слабия в този мач Павар) и с перфектен удар с глава удвои – 2:0.

До края на полувремето Марсилия оцеля по чудо, след като първо Дина Ебимбе пропусна отлична възможност, а след това мощен удар на Ажорке срещна напречната греда.

Пропуснатата дузпа и отчаянието след почивката

На почивката Хабиб Бей опита да промени нещата, пускайки в игра Пиер-Емерик Обамеянг на мястото на Вермеерен и преминавайки към схема 4-4-2. ОМ наложи териториален натиск, притежавайки топката в 70% от времето, но атаките им бяха ялови. Гоири и Тимбер пропуснаха добри ситуации, а вратарят на Брест Кудер бе безпогрешен.

Символът на безсилието на Марсилия дойде в края на мача. В 81-ата минута Грийнууд бе фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Зад топката застана самият Мейсън Грийнууд, но ударът му бе блестящо спасен от Грегоар Кудер. За стража на Брест това бе първа спасена дузпа в кариерата му, което хвърли трибуните в екстаз.

До края на мача Кудер се отличи с още едно великолепно спасяване, подпечатвайки заслужената победа на Брест и задълбочавайки агонията на Олимпик Марсилия, който продължава да бъде отборът с най-слабата защита като гост в Лига 1 за 2026 година.