НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Методи Лалов: Владимир Николов обслужваше статуквото, а сега търси защита

          20 февруари 2026 | 21:09 1960
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Бившият окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов не бива да бъде героизиран, въпреки че днес говори за зависимости в съдебната система. Тази позиция изрази юристът Методи Лалов в публикация в личния си профил във Facebook. Според него действията на бившия председател на Асоциацията на прокурорите са резултат от вътрешни конфликти, а не на морален катарзис.

          - Реклама -
            
            

          Лалов припомни, че в качеството си на ръководител на съсловната организация Николов е подкрепял главните прокурори Иван Гешев и Борислав Сарафов. В публикацията се посочва, че години наред той е работил срещу реалната съдебна реформа и е пазил статуквото.

          По думите на Лалов промяната в поведението на прокурора е настъпила едва след като „клановите битки“ са го засегнали пряко чрез отстраняване от асоциацията и дисциплинарно наказание. Юристът определи сегашните разкрития на Николов като защитен механизъм срещу системата, на която доскоро е служел.

          Методи Лалов настоя за поемане на юридическа, политическа и морална отговорност. Той призова Николов да предостави конкретни факти за престъпления и зависимости, но изрази съмнение, че това ще се случи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Летище София затваря за ремонт в нощните часове на 23 и 24 февруари

          Владимир Висоцки -
          От ръководството на аерогарата уточниха пред БНТ, че затварянето се налага заради ремонт на шахти в близост до пистата.
          Политика

          Министър Дечев иска оставки в МВР заради „Петрохан“

          Владимир Висоцки -
          На разговора са били извикани главният секретар на МВР, неговият заместник, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ и разследващите по случая „Петрохан“.
          Политика

          Андрей Янкулов: Владимир Николов постави началото на промяната в прокуратурата

          Владимир Висоцки -
          Според Янкулов бившият председател на Асоциацията на прокурорите и бивш окръжен прокурор на Плевен е заявил позицията си ясно и категорично.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions