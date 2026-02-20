Бившият окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов не бива да бъде героизиран, въпреки че днес говори за зависимости в съдебната система. Тази позиция изрази юристът Методи Лалов в публикация в личния си профил във Facebook. Според него действията на бившия председател на Асоциацията на прокурорите са резултат от вътрешни конфликти, а не на морален катарзис.

Лалов припомни, че в качеството си на ръководител на съсловната организация Николов е подкрепял главните прокурори Иван Гешев и Борислав Сарафов. В публикацията се посочва, че години наред той е работил срещу реалната съдебна реформа и е пазил статуквото.

По думите на Лалов промяната в поведението на прокурора е настъпила едва след като „клановите битки“ са го засегнали пряко чрез отстраняване от асоциацията и дисциплинарно наказание. Юристът определи сегашните разкрития на Николов като защитен механизъм срещу системата, на която доскоро е служел.

Методи Лалов настоя за поемане на юридическа, политическа и морална отговорност. Той призова Николов да предостави конкретни факти за престъпления и зависимости, но изрази съмнение, че това ще се случи.