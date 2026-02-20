НА ЖИВО
          НачалоБългарияОбщество

          Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

          Неявяване на Сашо Йовков означава, че той се отказва от процедурата

          20 февруари 2026 | 11:57 3020
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Съветът за електронни медии избра за нов генерален директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова, предаде репортер на БГНЕС. 
          Милотинова ще замени на този пост Емил Кошлуков.

          Тя бе избрана с гласовете на трима от членовете на СЕМ – Симона Велева, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова.

          Пролет Велкова подкрепи Невена Андонова. Галина Георгиева разкритикува днешната процедура, която хвърля сянка върху избора. 

          Петима кандидати се включиха в надпреварата за генерален директор на БНТ. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Милена Милотинова и Невена Андонова. От тях на изслушването вчера не се яви един – Сашо Йовков. С писмо той уведоми СЕМ, че не може да присъства в този ден, защото е извън София. Неявяване на Сашо Йовков означава, че той се отказва от процедурата. 

          Галина Гергиева заяви, че днешната процедура за избор е свидетелство за политическа намеса. “Този избор ще хвърли съмнения върху избрания кандидат”, каза Георгиева.

          Мотивите й бяха отхвърлени от председателя на СЕМ Симона Велева. 
          Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова подкрепиха Милена Милотинова, заявявайки, че нейната концепция е най-добра. 

          Пролет Велкова заяви, че процедурата за избор е легитимна и съжалява, че не е избран кандидат по-рано, тъй като мандатът на генерален директор е изтекъл преди 4 години. Велкова  подкрепи като най-добра визията на Невена Андонова.

          Председателят на СЕМ Симона Велева високо оцени концепцията на Невена Андонова. В същото време подчерта качествата на Милена Милотинова, която е показала най-детайлната концепция за развитие на БНТ.

          Коя е Милена Милотинова? 

          Милена Милотинова е телевизионен журналист в продължение на повече от 30 години. Завършила е Българска филология в СУ „Климент Охридски“ и „Английски език и литература”, специализирала е в Би Би Си и Ен Би Си. 
          Започва работа в БНТ още като студентка и през годините става едно от емблематичните имена на БНТ. 
          Работи в БНТ между 1990 – 2001 г. отначало като репортер, а от 1992 г. – и като водещ на „По света и у нас“.

          През 1998 г. прави документалния филм „Хроника на едно национално предателство“, разказващ за насилствената македонизация на Пиринския край между 1946 – 1948 г. 
          През 1999 г. прави документалния филм „Само защото бяха българи“, разказващ за политическия терор в Социалистическа република Македония срещу местните българи. Освен за Македония, Милотинова създава редица документални филми и за българите от Западните покрайнини и на други теми още в началото на 90-те години. Филмът ѝ „Спасените“ за спасяването на българските евреи е представен при голям интерес и в Израел, и Люксембург.

